İzmir'de ateşli maç! 4 gol 1 kırmızı...

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 son buldu.
|30 Kasım 2019 21:37
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 son buldu.
Fenerbahçe, Yeni Malatya beraberliğinden sonra üst üste iki hafta berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler 7. dakikada Andre Castro'nun golüyle geriye düştü. Serdar Aziz 44'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu.
Alpaslan Öztürk'ün 63. dakikadaki penaltı golüne, Garry Rodrigues 68. dakikadaki golüyle karşılık verdi. Fenerbahçe 22 puana yükseldi. Göztepe ise 17 puanla haftayı kapadı.
Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Göztepe ise Ankaragücü'ne konuk olacak.
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