Denizli Büyükşehir'den 3 bin öğrenciye eğitim yardımı
|30 Kasım 2019 21:50
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 eğitim, öğretim yılında lise ve düzeyindeki yaklaşık 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 100 TL öğrenim yardımı yapacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, ailesi Denizli merkez ve ilçelerinde ikamet eden lise ve düzeyindeki öğrencilere yapacağı öğrenim yardımı sonuçları belli oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda Denizli ve ilçelerinde eğitim gören ekonomik durumu iyi olmayan lise ve düzeyindeki öğrencilere 10 ay boyunca aylık 100 lira verilecek. Başvuruların sonuçları www.denizli.bel.tr adresinden öğrenilebilecek. Değerlendirmede evraklarını eksiksiz getirip, beyan ettiği bilgilerle örtüşen öğrencilere 10 ay boyunca (Eylül-Haziran) ayda 100 lira olmak üzere öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenciler Eylül, Ekim ve Kasım ayı öğrenim yardımlarını toplu halde alabilecek.
10 aylık dönemin sonunda ise 3 bin öğrenciye 3 milyon TL yardım yapılmış olacak.
"Eğitimli nesiller yarınlarımızı daha aydınlık hale getirecek"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi birikim konusunda donanımlı gençlerin Türkiye'yi ve Denizli'yi geleceğe taşıyacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır' anlayışı ile geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi eğitim alması için çalışıyoruz. Çünkü eğitimli nesiller yarınlarımızı daha aydınlık hale getirecek yegane teminatıdır" diyerek, öğrenim yardımının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
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