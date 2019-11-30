1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor

Tavuk çiftliklerindeki et tavuklarının gelişimi 'akıllı' kümeslerde takip ediliyor. Bir günlük iken kümeslere konulan civcivler, doğal hayatlarındaki gibi kümeslerde rahatça gezinip büyüyor. Kümesin durumu da telefonla takip edilirken, ortama ısı, doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlanıyor.
 30 Kasım 2019 21:56
Yazdır
Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor

Tavuk çiftliklerindeki et tavuklarının gelişimi 'akıllı' kümeslerde takip ediliyor. Bir günlük iken kümeslere konulan civcivler, doğal hayatlarındaki gibi kümeslerde rahatça gezinip büyüyor. Kümesin durumu da telefonla takip edilirken, ortama ısı, doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlanıyor.

Has Tavuk, çiftliklerinde kurduğu akıllı kümes sistemiyle, civcivlerin doğal yaşamlarındaki gibi gelişip, büyümesini sağlıyor. Çiftliklerdeki iklimlendirme şartları otomasyonlar ile sağlanırken, ortamın ısısı, nemi, karbondioksiti, oksijen oranı bilgisayarlarla ayarlanıyor. İhtiyaç halinde pencereler açılırken, oksijen kümesin içerisine giriyor. Ayrıca içerideki karbondioksit veya amonyakın fazlalaşması durumundaki fanlar devreye girerek, içerideki fazlalığı çıkartıyor. Böylelikle civcivler doğal ortamda gibi rahat bir hayat yaşıyor.

"Bu ortamda ısıyı doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlıyoruz"

Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "İçerisinde bulunduğumuz kümeste piliç eti yetiştiren kümestir. Bu kümesteki hayvanların yaşam standartları rahat, ferah ve doğal hayatlarındaki gibi gezinen şekildedir. Buraya bir günlük civciv olarak geliyor. Bir küveze girer gibi civcivler yerlerine yerleştiriliyor. İlk günlerdeki iklimlendirilmiş kümeslerde ısı ve oksijen çok önemli. Dolayısıyla hayvanların rahat yaşayabileceği ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ortamda ısıyı doğal sıcak hava üfleyerek sağlıyoruz. Tamamen klima sistemi uygulanmaktadır. Yaz aylarında ise, yoğun sıcaklarda klima sisteminde içeriye soğuk hava vererek içerideki iklimlendirmeyi dışarıdaki doğal ortamla eşitlendirmeye çalışıyoruz. Kışın da tam tersini uyguluyoruz. Kalorifer sisteminde sıcak havayı üflüyoruz" dedi.

İçerisinin ortam sıcaklığının değiştiğini anlatan Aydemir, "Bir günlük civciv için 32 derece civarında olur. 40 günlük seviyelerine geldiği zaman 22-24 dereceler arasında ısı takip edilir. Kuluçkadan çıkan civcivler Tarım İl Müdürlüğü'nün denetlemiş olduğu kümeslere getirilir. Kümeslerde civcivler yemi ve suyuyla beraber bir bebek gibi doğal yaşamlarında gösterirler. Bu süreç içerisinde işletme ve devlet veterinerlerimiz işletmeyi denetlerler. Bu durumda her türlü şartları sağlanmış hayvan rahat olur. Yaşantıyla beraber sizin pazardaki durumunuz, müşteri beklentisi kapsamında, gramajına göre 40, 50 günde kesilebilir. Bu sizin tercihiniz ve pazarın beklentisine göre değişebilir. İri, bütün piliç keseceksiniz 45 günün üzerini geçmesi lazım. Ama ufak, ihracata 900 gram civarında hayvan vereceksiniz daha ufak yaşta kesersiniz" diye konuştu.

"Et tavuğu ile yumurta tavuğu arasında farklılık var"

Kesim yaşından daha önemlisi hayvanın doğal yaşamını seyretmesi olduğuna değinen Aydemir, "Medyada herkes kesim yaşı konusunda bir şey söylüyor. Et tavuğu ile yumurta arasında farklılık var. Et tavuğu, yediklerini ete dönüştürüyor. Bunlar 40-45 günde 2, 2.5 kiloya ulaşması doğal yaşamları gereğidir. Ama bir yumurta tavuğunu 3 ayda 1.5 kiloya ulaştırabilirsiniz. Bizim halkımızı bu konuda yanlış yönlendirilebiliyor. Yumurta tavukları yediğini yumurtaya dönüştürüyor" açıklamasında bulundu.

Has Tavuk olarak vejetaryen bir tavuk yetiştirdiklerini dile getiren Aydemir, "Ürünlerimizde tamamen tahıl bazlı, yerli ürün GDO'suz ürünle besleyebilen bir teknolojimiz var. Bu teknolojide yem fabrikalarımızda ürettiğimiz yemleri, kendi çiftliklerimize gönderiyoruz. Çiftliklerimizde iklimlendirme şartları otomasyon ile sağlanıyor. Şuandaki ortamın ısısı, nemi, karbondioksiti, oksijen oranı bilgisayarlarla ayarlanmıştır. İhtiyaç varsa pencereler açılır, içeriye oksijen girer, içerideki karbondioksit ve amonyak fazlalaşmışsa fanlar açılır, içerideki fazlalığı çekerler. Bu kümesler akıllı dizayn edilmiştir. Şimdiki teknolojide tavuklarda kendi yaşamlarını seyrettikleri için bakmak kolay. Çünkü her şey otomasyonla, akıllı binalardaki gibi ısı, oksijen, karbondioksit minimum ayarlarda ayarlanmış ve sağlıklı şekilde hayvana verilecek şekilde belirlenmişti" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı
30 Kasım 2019 19:52		 Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi
30 Kasım 2019 19:04
Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı
30 Kasım 2019 17:39		 Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak
30 Kasım 2019 17:31
Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi
30 Kasım 2019 17:19		 Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
30 Kasım 2019 17:14
Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
30 Kasım 2019 16:41		 Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
30 Kasım 2019 15:49
Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı
30 Kasım 2019 15:15		 İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
30 Kasım 2019 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı22:11 - İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak: 2 polis yaralı22:06 - Artvin'deki çifte köprüler tarihe meydan okuyor22:01 - Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı21:56 - Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor21:50 - Denizli Büyükşehir'den 3 bin öğrenciye eğitim yardımı21:43 - Kilis'te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor21:37 - İzmir'de ateşli maç! 4 gol 1 kırmızı...21:31 - İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme21:26 - İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:21 - Cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti21:16 - Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi21:11 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:06 - Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı21:01 - Rabia Naz'ın babası hakkında yeni soruşturma20:56 - Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor20:51 - EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu20:46 - Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye'de ilk kez yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Bakan Selçuk: Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız
YAÜ Rektörü: Bana yapılan hakaretleri kesmişler
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bandıra bandıra 1
sosyal 2
Amy Adams 1
awm 1
şu an çalan şarkı 1
çılgın orman 1
öykü 1
su elçileri 1
bijon 1
yalnız kalan yazar 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam