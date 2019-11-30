1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı

Bursa'da görev yapan genel sekreter, gezdiği ülkelerden topladığı hediyelik eşyalardan koleksiyon yaptı.
 30 Kasım 2019 22:01
Yazdır
Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı

Bursa'da görev yapan genel sekreter, gezdiği ülkelerden topladığı hediyelik eşyalardan koleksiyon yaptı.

Bursa Kültür Sanat ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, odasını dünyada ziyaret ettiği 35 ülkeden aldığı ve arkadaşlarının getirdiği kültürel hediyelik eşyalarla donattı. Bu odaya giren misafirler, dünyadaki bir çok ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Her ülkenin kendi kültürünü anlatan hediyelik eşyasını odasında teşhir eden Erdönmez'in makamını ziyaret edenler, gözlerini her biri birbirinden farklı hediyelik eşyaları uzun uzun incelemekten alamıyor. Genel sekreterin odasında onlarca ülkeden yüzlerce hediyelik eşya bulunuyor.

Odasında sergilediği farklı sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Erdönmez, "İşimiz dolayısıyla yurt dışında gezilerimiz oluyor. Bu gezilerde dikkatimi çeken şu konu oldu. Her ülke kendi kültürünü bir şekilde tanıtıyor. Bunun biri de hediyelik eşyalar; hangi ülkeye giderseniz gidin, kendi kültürünü mutlaka bir hediyelik eşya üzerinde gösteriyor. Çinlilerin balık tutan adamları, Afrikalılarda maske kültürü var. Kendi kültürlerini maskelere aktarıyorlar. Bir hafta önce Endonezya'daydım, maske festivaline katıldım. Oradan da maskeler aldım. Venedik'e gidiyorsunuz, orada küçük gondolları hediyelik eşya olarak satıyorlar. Dünyanın her ülkesinde tarihi kostümler önemli. Bunları küçük bebekler halinde hediyelik eşya olarak uyarlayıp, kendi giyim kuşam kültürlerini tanıtıyorlar. Dünya ülkelerinin hediyelik eşyalarına baktığınızda, mutlaka o ülkenin kültürünü de görebiliyorsunuz. Benim bu hediyelik eşyaları biriktirme gayem şu; dünya ülkeleri kendi kültürlerini hediyelik eşyaya nasıl yansıtıyor? Bunları yakından görmek için bu hediyelik eşya koleksiyonunu yapıyorum. Ben şu ana kadar 35 ülkeyi ziyaret ettim. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında ülkeleri gezdim. Dünyada hayat, para ve zenginlik çok önemli, ama bunların ötesinde gittiğim her ülkede şunu gördüm; kendi kültürlerine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Burada sadece benim gittiğim ülkelerden aldığım hediyelik eşyalar değil, farklı ülkelerden Bursa'ya gelen eş, dost arkadaş ve misafirlerin de getirdiği hediyelik eşyalar var. Benim odamı ziyaret edenler dünyadaki bir çok ülkenin kültürünü tanımış oluyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti
30 Kasım 2019 21:21		 Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor
30 Kasım 2019 20:56
Tadanlar tavsiye ediyor... Kırmızı zeytine büyük ilgi
30 Kasım 2019 20:33		 Tıp tarihine geçmişti... Nakil kollarıyla yaşama tutunuyor
30 Kasım 2019 20:28
Uydudan takip edilecek! 'Artık endişe yok'
30 Kasım 2019 20:23		 73 yaşında, 62 yıldır oto tamircisi
30 Kasım 2019 20:08
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
30 Kasım 2019 20:03		 250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!
30 Kasım 2019 19:46
Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi
30 Kasım 2019 19:40		 Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor
30 Kasım 2019 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı22:11 - İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak: 2 polis yaralı22:06 - Artvin'deki çifte köprüler tarihe meydan okuyor22:01 - Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı21:56 - Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor21:50 - Denizli Büyükşehir'den 3 bin öğrenciye eğitim yardımı21:43 - Kilis'te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor21:37 - İzmir'de ateşli maç! 4 gol 1 kırmızı...21:31 - İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme21:26 - İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:21 - Cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti21:16 - Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi21:11 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:06 - Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı21:01 - Rabia Naz'ın babası hakkında yeni soruşturma20:56 - Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor20:51 - EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu20:46 - Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye'de ilk kez yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Bakan Selçuk: Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız
YAÜ Rektörü: Bana yapılan hakaretleri kesmişler
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
combofix 1
Lauren german 1
papiss cisse 1
nasır 2
bijon 1
amman kuzum 1
ebru polat 1
şu an çalan şarkı 1
yalnız kalan yazar 1
Amy Adams 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam