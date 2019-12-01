YDS sorularını değerlendiriyoruz
YDS sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
|01 Aralık 2019 13:15
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YDS saat 10.15'te başladı. Toplamda 180 dakika sürdü.
Sınavda adaylara gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli 80 soru soruldu.
YDS'ye giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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