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'Komşu' şifayı Edirne'de buluyor

Son teknolojiye sahip cihazlarla Bulgaristan ve Yunanistan'ın yanı sıra Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına da tam donanımlı hastane olmanın bilinciyle kesintisiz hizmet veren Balkanların "sağlık üssü" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, 10 ayda 921 yabancı uyruklu hastayı tedavi etti.
 30 Kasım 2019 22:46
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'Komşu' şifayı Edirne'de buluyor

Son teknolojiye sahip cihazlarla Bulgaristan ve Yunanistan'ın yanı sıra Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarına da tam donanımlı hastane olmanın bilinciyle kesintisiz hizmet veren Balkanların "sağlık üssü" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, 10 ayda 921 yabancı uyruklu hastayı tedavi etti.

Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Makedonca, Boşnakça başta olmak üzere 6 dil bilen hastane personeli, güler yüzleriyle hastane girişinde karşıladıkları hastalara yardımcı oluyor.

Son teknolojiye sahip cihazlarla ve otel konforundaki hasta odalarıyla şifa dağıtan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, engelli hastalar başta olmak üzere hastaların ve refakatçilerin bütün ihtiyaçlarını düşünerek hazırlanan özellikli hemşire çağrı sistemi sayesinde artık hastalara bir nefes kadar yakın.

Hastanenin nitelikli ve yetkin kadrosu, bir anne şefkatiyle beraber tam donanımlı yeni doğan ünitesiyle minik bedenlere hayata tutunma çabasında destek veriyor. Hastane yönetimi tarafından yaptırılan özellikli görüntüleme sistemi sayesinde ise aileler yeni doğan ünitesinde yatan bebeklerini her an izleyebiliyor.

Edirne ve Trakya'nın yanı sıra Balkan ülkelerindeki vatandaşların da gözdesi haline gelen "balkanların sağlık üssü" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine yurt dışından gelen hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık turizmi kapsamında hastane açıldığından beri binlerce, son 10 ayda da yüzlerce yabancı uyruklu vatandaşın tedavi edildiğini söyledi.

2019 yılında yabancı uyruklu hasta sayısında yüzde 50'ye yakın artış yaşandığını açıklayan Opr. Dr. Sütçü, Ocak-Ekim ayları arasında 921 yabancı uyruklu hastayı tedavi ettiklerini belirtti.

Tedavilerini özellikle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yaptırmak isteyenlerin çoğunlukla Bulgaristan vatandaşı olduğunu ifade eden Sütçü, bu senenin ilk 10 ayında 222 Bulgaristan vatandaşını tedavi ettiklerini açıkladı.

En çok tedavi başvurusunda Yunanistan'ın ikinci sırada yer aldığını söyleyen Sütçü, ardından Azerbaycan ve Türki Cumhuriyeti ülkelerinin geldiğini belirtti.

Opr. Dr. Sütçü, sağlık turizmi kapsamında daha çok Balkan coğrafyasına hitap ettiklerinin altını çizerek, hastaneye gelen yabancı uyruklu hastaların balkan dillerinin yanı sıra 6 dil bilen personel tarafından karşılandığını açıkladı.

Hastane personeline yönelik Yunanca ve Bulgarca dil kurslarının devam ettiğini de vurgulayan Opr. Dr. Sütçü, hasta memnuniyetine önem verdiklerini söyledi.

Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlara seslenen Sütçü, soydaşların konsolosluklardan Türk soylu belgelerini aldıklarında ayrı bir ücretlendirmeye tabi olmayacaklarını açıkladı.

Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların tedavilerinin başarıyla tamamlandığını ve mutlu şekilde tabucu olduğunu anlatan Sütçü, Hastanenin sağlık turizmi akreditasyon belgesi aldığını da vurguladı.
İhlas Haber Ajansı
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