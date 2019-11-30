2020'de ataması planlanan öğretmen sayısı
|30 Kasım 2019 23:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında soruları cevapladı.
Oktay, ataması planlanan öğretmen sayısı ile ilgili soruya da cevap verdi.
İşte Oktay'ın soruya verdiği cevap
Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yine bir soru vardı. 2020 bütçesinde ödenek bulunmakta mı? 2020 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde 20 bin öğretmen ataması için ödenek öngörülmüştür.
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 20 bin atama sayısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Değerli Arkdaşlar,
sadece şunu söyleyebilirim.
Atama sayısının beklentileri karşılayabilecek düzeyde olması için Sayın Bakanımız @ziyaselcuk'un görüşmeleri kararlılıkla devam etmektedir...
Değerli Arkdaşlar,Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) November 30, 2019
sadece şunu söyleyebilirim.
Atama sayısının beklentileri karşılayabilecek düzeyde olması için Sayın Bakanımız @ziyaselcuk'un görüşmeleri kararlılıkla devam etmektedir...
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