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ASÜ Rektörü: Derslerin dışında da bir hayatınız olsun

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, derslerdeki başarının bir öğrenci için doğal olarak önemli olduğunu, ancak üniversite döneminin hayata dair diğer faaliyet alanlarında da gelişmek anlamına geldiğini söyledi.
 30 Kasım 2019 22:51
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ASÜ Rektörü: Derslerin dışında da bir hayatınız olsun

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, derslerdeki başarının bir öğrenci için doğal olarak önemli olduğunu, ancak üniversite döneminin hayata dair diğer faaliyet alanlarında da gelişmek anlamına geldiğini söyledi.

Rektör Şahin, geleneksel hale gelen öğrenci buluşmalarında, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımların önemine dikkat çekti. Kampüste bu alanlara dair çok iş yapmak istediklerini ve burada meselenin bir boyutunun öğrencilerle alakalı olduğunu kaydeden ASÜ Rektörü Şahin, "Öğrencilerimiz elbette kendi akademik alanlarındaki eğitimleri almak ve derslerinde başarılı olmak durumundalar. Ama bu dönem sizler için sadece derslerden ibaret bir dönem olmasın. Hiçbir etkinliğe katılmadan, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almadan, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere katkı sunmadan üniversite dönemini tamamlamak eksiklik olur. Hayata dair özellikli işler içerisinde yer almaya özen gösterin. Yani derslerin dışında da bir hayatınız mutlaka olsun. Biz, kampüste bu konuya dair yapılan çalışmaları destekliyoruz" dedi.

Düzenledikleri istişare toplantılarına dikkat çeken, ASÜ çalışanlarının yanı sıra öğrenciler ve öğrenci aileleriyle de belirli bir program dahilinde görüştüklerini ifade eden Şahin, "Öğrenciler, üniversitenin varlık sebebidir. Biz de öğrencilerimizle, Senato Salonunda, geleneksel olarak düzenlediğimiz ikindi çaylarında buluşuyor, birbirimizi dinliyor, meseleleri ortak akılla çözmeye çalışıyoruz. Senatolar, üniversitelerin meclisleridir. Burada eğitim-öğretim başta olmak üzere, farklı hususlara dair kararlar alınmaktadır. Yarın, buralarda öğrencilerimiz olacaklar ve onlar ülkemiz ve milletimiz için çalışacaklar. Buluşmalarda Senato Salonunu seçmemizin böyle bir sembolik değeri var" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Deligöz ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş'ın da katıldığı toplantıda öğrenciler, sorunlarını anlattı ve önerilerini sıraladı.
İhlas Haber Ajansı
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