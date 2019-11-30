Köy okullarına çizgi izleyen robot hediye edildi
|30 Kasım 2019 23:00
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Düzce'de, Bilge Liderlik Akademisi kapsamında "Çizgi İzleyen Robot ve Kodlama Robotu" eğitimi düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim vizyonu belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda sürdürülen faaliyetler tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Lisesi ve Düyet-Der ortaklığında 'Teknolojiyi Paylaşarak Değerlendiriyoruz' isimli projenin çalışmaları gerçekleştirildi. Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Lisesi Beyciler kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte İHO Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü danışman öğretmeni Bekir Bilge koordinesinde, Düzce'de birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul öğretmenlerinin katılımı ile Çizgi İzleyen Robot ve Kodlama Robotu eğitimi iki gün boyunca devam etti.
Eğitim sürecinde yapılan robotlar, köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere projeye katılan öğretmenlerin okullarına hediye edildi
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