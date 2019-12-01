Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
|01 Aralık 2019 00:09
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Şırnak'tan dün sosyal medyanın gündemine giren olayda, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün aday öğretmenlere bir metin tebliğ ettiği iddia edilmişti. Söz konusu metinde yer alan ifadeler büyük tepki toplamıştı.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti.
Yılmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, İlimiz
Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün aday öğretmenlere tebliğ
ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşte sözleşmeli öğretenlere tebliğ edildiği iddia edilen yazı:Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı
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