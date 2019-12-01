Davutoğlu, iki isimle aynı karede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti kuracağı açıklaması yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların çalışıp daha fazla prim ödemeleri halinde emekli aylıklarının düştüğüne değinirken, şöyle devam etti:

"Bunu reform olarak geniş kitlelere anlattılar. Bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Bu nasıl reform?' demiyor. Çalış, daha geç emekli ol, daha fazla prim öde daha az emekli aylığı alıyorsun. Çalışma, daha fazla emekli aylığı alıyorsun. Birileri Türkiye'nin iradesiyle oynuyor. Aile sigortasına ihtiyaç var. Ne zaman söz verdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti? 1974 yılında. 2019 yılındayız. Yoksulluğu, bitirmek değil iktidarın sürekliliği için kullanırsanız bu, Türkiye için felaket olur. Geldiğimiz nokta da budur zaten. Kaynaklar gereksiz yere kullanılıyor."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de eğer işsizlik artıyorsa, resmi rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmi olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil." dedi.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

Krizleri yönetilmek için bütün fikirlere açık bir kriz yönetim stratejisinin uygulanması gerektiğini anlatan Davutoğlu, krizlerin konuşulmasının düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacağını söyledi.