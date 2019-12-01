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'Evli'den daha az vergi alınsın

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Almanya'da bekar birisinden yüzde 19 vergi alınırken, işin içine aile girince bu oranın yüzde 1,3'e düştüğünü görüyoruz. ABD'de de bekar birisi yüzde 16 vergi öderken, aile kurduğu zaman bu oran yüzde 4,1'e düşüyor. Türkiye'de rakamlar yüksekliğini koruyor. Bu oranlar bekar birisi için yüzde 13,3, evli için yüzde 11,4... Bunun aşağılara çekilmesi gerekiyor
 01 Aralık 2019 06:50
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'Evli'den daha az vergi alınsın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak.

Öncesinde gazetemize değerlendirmelerde bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan; farklı bir boyuta dikkati çekerek "Maaşlar üzerindeki vergilendirmede aile yükümlülükleri de (evli, çocuk sahibi vs) dikkate alınmalı. Vergi oranları bu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmeli. Bekar ve çocuksuz bir çalışan ile evli ve çocuklu çalışan kimselerin, aynı oranda vergiye tabi tutulmaları, vergi adaleti bakımından kabul edilemez" dedi.

Bu konuda Almanya'yı örnek gösteren Arslan, şunları söyledi: Almanya'da bekar birisinden yüzde 19 vergi alınırken, işin içine aile girince bu oranın yüzde 1,3'e düştüğünü görüyoruz. ABD'de de bekar birisi yüzde 16 vergi öderken, aile kurduğu zaman bu oran yüzde 4,1'e düşüyor. Türkiye'de rakamlar yüksekliğini koruyor. Bu oranlar bekar birisi için yüzde 13,3, evli için yüzde 11,4... Bunun aşağılara çekilmesi gerekiyor. Almanya'da 9 bin avroya kadar olan gelirler vergilendirme dışı bırakılırken; evliler için söz konusu miktar iki katına çıkıyor. Buna ilave olarak her bir çocuk için 7 bin 600 avro gelir de ayrıca vergilendirme dışı bırakılıyor. Bu yöntemle adil vergilendirme sistemi gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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