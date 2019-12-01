1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Onlar savaş, biz barış için 'üs'leniyoruz

ABD, dünya genelindeki yabancı askeri üslerin yüzde 95'ini elinde bulunduruyor. 350 bin civarındaki ABD askeri 150'den fazla ülkede görev yapıyor
 01 Aralık 2019 06:35
Yazdır
Onlar savaş, biz barış için 'üs'leniyoruz

Soğuk Savaş'ın ardından enerji bölgelerini kontrol altına almak, çıkar sağlanacak potansiyel ülkeleri kontrol etmek rakip ülkelere de gözdağı vermek isteyen emperyalist ülkeler, birçok bölgeye askeri üsler vasıtasıyla yerleşti. Körfez Savaşı Orta Doğu'yu, Yemen ve Somali krizleri Doğu Afrika'yı, Suriye ve Libya savaşı da doğu Akdeniz ve çevresini cazip hale getirdi.

NATO'nun en büyük ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda, yurt dışında en çok askeri üssü olan ülke. ABD'nin dünya çapında Antartika hariç 5 kıta ve 38 ülkede yüzlerce askeri üssü var. Bunların en büyükleri İngiltere, İsrail, Güney Kore, Almanya ve Japonya'da, en fazla askeri personeli ise Afganistan'da yer alıyor.

İngiltere Avrupa, Rusya Orta Asya'da, Japonya ve Fransa ise daha çok Afrika ülkelerine askeri birliklerini konuşlandırmış durumda. Özellikle Yemen iç savaşı ve Somali'deki deniz korsanlarını bahane eden Batı, buradaki petrol geçiş güzergahlarını kontrol maksadıyla Cibuti'ye yöneldi. Fransa, ABD, İtalya, Japonya ve son olarak Çin'in askeri üs kurduğu Cibuti, Suudiler ve BAE'nin de hedefinde.

Doğu Akdeniz'deki enerji krizi, iç savaşın yaşandığı Suriye ve hemen yanı başındaki sorunlu komşusu İsrail, Orta Doğu'da krizlerin ve Batılı ülkelerin müdahalesi için en önemli gerekçe. ABD, Fransa ve Rusya'nın üs kurma yarışması yaptığı Suriye'de bizim de üslerimiz var. Hem terör örgütleriyle mücadele hem de mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için çalışıyoruz.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal güvenlik sisteminde yapılan 5 kritik hata
01 Aralık 2019 06:20		 Oğlu şehit olunca, emanetini geri aldı
30 Kasım 2019 23:06
Oğlu için 7 saatlik ameliyatı göze aldı
30 Kasım 2019 22:31		 Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı
30 Kasım 2019 22:01
Cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti
30 Kasım 2019 21:21		 Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor
30 Kasım 2019 20:56
Tadanlar tavsiye ediyor... Kırmızı zeytine büyük ilgi
30 Kasım 2019 20:33		 Tıp tarihine geçmişti... Nakil kollarıyla yaşama tutunuyor
30 Kasım 2019 20:28
Uydudan takip edilecek! 'Artık endişe yok'
30 Kasım 2019 20:23		 73 yaşında, 62 yıldır oto tamircisi
30 Kasım 2019 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
Müstafi hesabında hafta sonu tatili sayılır mı?
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
01 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Sosyal güvenlik sisteminde yapılan 5 kritik hata
'Evli'den daha az vergi alınsın
Onlar savaş, biz barış için 'üs'leniyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çılgın orman 1
awm 1
John Wick 3 Parabellum 1
öykü 1
Amy Adams 1
şu an çalan şarkı 1
combofix 1
amman kuzum 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
nasır 2
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam