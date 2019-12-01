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Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç

Cuma günü başlayan ucuzluk çılgınlığı hafta sonu da sürerken; Türkiye'de bir tüketici 'efsane indirim'lere ilk gün 1.650 TL ayırdı. Toplam hacim cuma günü 2 milyar TL'ye yaklaştı. Bu yıl satın alınan ürün sayısı yüzde 45, alışverişin parasal hacmi ise iki kat arttı
 01 Aralık 2019 07:51
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Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; büyük hareketlilikle başlayan efsane indirim günleri devam ediyor. Tüketiciler, cumartesi günü de mağazaları doldurdu. Sadece ihtiyaçlar doğrultusunda değil fiyat cazibesine de kapılarak, çılgın alışverişler sürüyor.

Merak edilen bir konu da 'efsane indirim' döneminde kişi başı ortalama harcamanın ne kadar olduğu... Strateji odaklı danışmanlık hizmeti veren Simon-Kucher & Partners'ın araştırmasına göre; 'Efsane Cuma' için ayrılan bütçeler ülkelere göre farklılaşıyor. Türkiye'deki tüketiciler ilk gün, ortalama 1.650 TL (265 avro) harcama yaptı. İstanbul Ofisi Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu "Ortalama bütçesi ile Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada ortalama 240 avro olan bütçe, ilk sırada yer alan BAE'de 681 avro olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ortalama bütçeyi artıran kategorilerin ise; sırasıyla beyaz eşya (ortalama bütçe 3.700 TL), mobilya ve dekorasyon (ortalama bütçe 3.300 TL) ve elektronik cihazlar (ortalama bütçe 3.200 TL) olduğu gözleniyor" dedi.

Türkiye'deki promosyonların hemen hemen her gün hayatımızda olduğunu belirten Terzioğlu "Efsane Cuma'yı bilen kişi oranı, Türkiye'de yüzde 97... Bugün alışveriş yapacağını söyleyenler ise, yüzde 80'i buluyor. Tüketicilerin yalnızca yüzde 15'i, satın aldıkları ürünleri indirimsiz aldıklarını belirtiyor. Tüketici aradığı ürünü indirimde bulamadığı zamanlarda, fiyatının düşmesini bekliyor (%25) veya indirimde olan farklı bir ürünü satın alıyor (%28). Aradığı ürünü indirimde bulamayan tüketicilerin yüzde 18'i ise, ucuza bulacağı farklı bir mağazaya yöneliyor. Tüketicilerin, ürüne olan taleplerini erteleyerek yeni ucuzluk dönemlerini beklemeleri; markaları da indirimleri sıklaştırmaya itiyor. Ancak bu durum, öte yandan marka değerine ve kalite algısına zarar veriyor. Bu sebeple sürdürülebilirlik açısından promosyon yönetimi, markaların dikkat etmesi gereken bir konu. Promosyon dönemlerinde satış adetlerinde gözlenen artışlar kısa vadede olumlu olarak yorumlansa da, uzun vadede bazı olumsuzlukları beraberinde getirebilir" şeklinde konuştu.

CUMA 2,3 MİLYON ADET ÜRÜN SATILDI

Efsane indirim gününde markalar, satışlarını, geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı. Yüzlerce markaya teknik destek veren Türk teknoloji şirketi Related Digital'in verilerine göre; bu yıl kampanyalarla ilgili 92 milyon e-posta gönderildi. Bu sayı geçtiğimiz yıl 65 milyondu. Bu yıl satın alınan ürün sayısında da yüzde 45'lik artış yaşandı.

Geçen yıl 1 milyon 564 bin olan satılan ürün sayısı, bu yıl 2 milyon 265 bine ulaştı. Markaların cirolarını en fazla etkileyen ürünler "giyim ve kozmetik" kategorisinde yer aldı. Onu ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları takip etti.

Kullanıcıların büyük çoğunluğu, sipariş için 00.00-01.00 saat aralığını bekledi. En çok sipariş, 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Related Digital CEO'su Sedat Kılıç "Yalnızca ABD'de bu yıl 90 milyar dolara yakın alışveriş bekleniyor. Dünyada ise 200 milyar doları aşan bir hacim öngörülüyor. İnsanların yüzde 58'i, en az 1 ürün satın aldı. Ülkemizde yüzde 58 oran ile kadınlar, 'Efsane Cuma'da daha fazla alışveriş yapıyor" şeklinde konuştu.
Türkiye
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