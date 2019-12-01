1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın, avro ve doları solladı

Uzun vadeli yatırımların vazgeçilmezi altın, yine rüşdünü ispat etti. Parasını dolarda ve avroda tutanlar altın alanlara göre daha az kazandı. 2009'da altına yapılan her 10 bin liralık yatırım 2019'da 50 bin 870 liraya ulaştı. Aynı miktarı dolara yatıranların parası 37 bin 627 lira olurken rakam avroda 27 bin 535 lirada kaldı.
 01 Aralık 2019 09:45
Yazdır
Altın, avro ve doları solladı

Kötü gün dostu altın, yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını dolar ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu. 1 yıllık karşılaştırmada altın yatırımcısı yüzde 24, 10 yıllık karşılaştırmada ise yüzde 412 kazanç elde etti. Tercihini bu senenin başında altından yana kullanan yatırımcı 10 bin lirasını 12 bin 430 liraya çıkardı. 10 yıl önce alınan 10 bin liralık altının Türk lirası karşılığı da 2019'da 51 bin 214 lira olarak hesaplandı. Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesinde ve yükselişinde etkili oldu.

DÖVİZE GÜVENEN KAYBETTİ

Parasını altın yerine dolar ve avroda tutan ve kendi ülkesinin parasına güvenmeyerek dövizden daha çok kazanç elde edeceğini düşünenler ise hayal kırıklığına uğradı. Sene başından bu yana her 10 bin lira dolarda 10 bin 847 lira, avroda 10 bin 451 lira oldu. Tablo 10 yıllık karşılaştırmada da değişmedi. 31 Aralık 2009'da 10 bin lira karşılığında dolar alanların parası 29 Kasım 2019'da 37 bin 578 liraya çıktı. Aynı tarihte tercihini avrodan yana yapanların da 10 bin lirası 27 bin 568 lira oldu.

DOLARİZASYON SÜRÜYOR

Dolarizasyonun en yüksek seviyeye ulaştığı bu yıl sene başında mevduatların 1 katrilyon 43 milyar 708 milyon lirası Türk lirasında değerlendirilirken, 1 katrilyon 15 milyar 598 milyon liraya denk gelen kısmı yabancı para varlıklarda tutuluyordu. Rakam sürekli döviz lehine yükseldi ve son açıklanan 22 Kasım verilerinde de dolarizasyonun hız kesse de sürdüğü gözlendi. Yatırımda mevduattı tercih edenlerin 1 katrilyon 187 milyar 160 milyon lirası Türk lirasında, 1 katrilyon 259 milyar 681 milyon lirası da yabancı para mevduat hesabında yer aldı.

ORTAK PARA BİRİMİ

Analistler altının dünyanın ortak para birimi olduğunu dile getiriyor. Her ülkenin kendi parası olmasına karşın her ülkede fiyatı uluslararası arenada geçerli tek yatırım aracı olarak ele alınan altının önümüzdeki dönemlerde de yüksek getiri sağlayacağına dikkat çekiliyor. Yatırım 'guru'su Mark Mobius da altın mutlaka portföylerde olmalı diyen analistler arasında bulunuyor. Altının yükselmesini bekleyen Mobius, "Bana göre herkes varlıklarının yüzde 10'unu fiziki altın olarak tutmalı. Altının çıkışını sürdürmesini bekliyorum. Tabii dalgalanma olabilir. Ama daha önemli bir tartışma para arzı. Dünyada merkez bankaları sisteme para pompalıyor. Şimdi kripto para da geliyor. Kimse sistemde ne kadar para olduğunu bilmiyor. İnsanlar 'Para nedir' diye sormaya bile başladı. Günün sonunda esas olan altın" dedi.

2020'DE DE GÖZDE OLACAK

Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altının, yatırımcılar için istikrarlı kazanç sağlayan bir yatırım ve birikim aracı olduğunu söyledi. Atayık, "Vatandaşlarımız, birikimlerini altında ve mücevherde değerlendirmeye gönül rahatlığıyla devam edebilirler. Yatırımcıların, yatırımlarının yüzde 40-50'sini altında değerlendirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Dünyanın ortak para birimi olarak kabul edilen altın, yatırımcılarına orta ve uzun vadede her zaman kazandırmıştır ve kazandırmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

DÜŞÜŞLER ALIM İÇİN FIRSAT OLUR

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, iyimserliğin arttığı son günlerde altın fiyatlarının bir miktar geri çekildiğini bunun da alım için fırsat oluşturduğunu söyledi. Ürkün, "Kısa vadede altında bir yükseliş beklemiyorum. ABD ve Çin arasında iyi sinyaller gelirse bir miktar daha düşüş görmek mümkün olabilir. Bu durumda gram altın önce 264 ardından da 252 lira seviyelerine kadar gerileyebilir. Ama bu düşüşler uzun vadeli düşünen yatırımcı için alım yapma açısından birer fırsat. Portföylerin en az yüzde 30'u altın olmalı" dedi.

Mine Açar

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa yılın zirvesini gördü
02 Aralık 2019 17:56		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Aralık 2019 17:24
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Aralık 2019 17:14		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
02 Aralık 2019 13:13
Çeyrek altın ne kadar?
02 Aralık 2019 12:44		 Gün ortası döviz fiyatları
02 Aralık 2019 12:02
Gram altın 269 lira seviyelerinde
02 Aralık 2019 10:58		 Güne başlarken döviz fiyatları
02 Aralık 2019 09:36
Döviz istikrarı TL tasarrufunu güçlendirdi
30 Kasım 2019 08:15		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
29 Kasım 2019 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Döner değil sabun!
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
3 bin 514 yargı mensubu bir üst dereceye terfi ettirildi
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yine değişecek mi?
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Suriyeli buraya nasıl dönsün!
RTÜK'ten Netflix'e teşekkür
Şehit doktorun kanı yerde kalmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
çok tatlısın 2
Lauren german 1
su elçileri 2
amman kuzum 2
keloğlan 1
15 temmuz 2016 1
akraba 3
öykü 1
kiraz sapı 2
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam