Milletin efendisi değilsiniz

Türkiye'de son dönemde özellikle bürokrasi dünyasında dikkat çeken bir üslup problemi ortaya çıktı. Yukarıdan bakan ve 'millletin efendisiymiş' şeklinde bir tavırla tepki çeken üslubun ilk örneği geçtiğimiz günlerde Konya'da karşımıza çıktı. Kentte 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen bir etkinlikte Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğretmen sandığı bir kişinin bacak bacak üstüne atmasına sert tepki göstererek "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi bir otur da görelim" dedi. Valinin azarladığı kişinin yerel bir gazetede muhabir olduğu ortaya çıktı. Açıklama yapan valinin de azarladığı kişinin muhabir çıkmasına yönelik "üzgün" olduğunu söylemesi de "Ya öğretmen olsaydı" ne diyecekti dedirtti.

Ancak Konya'da görülen bu üslup ne ilk ne de sondu. Bu kez Yalova'da skandal bir olay yaşandı. Kentte, önceki gün Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Cebeci, Sifil'i hadsizlikle suçladı. Sifil'in "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardından da Cebeci "O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi. Sifil salondan ayrılırken, yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oldu. Sifil'e destek mesajları yağarken, Cebeci ise istifaya davet edildi.

Sifil ise açıklama yaparak "Tatsız diyalog bir katılımcı tarafından kayda alınıp Twitter'da paylaşılmış. Bunun üzerine #suatcebeciistifa etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlamış. Bilgim ve iradem dışında oluşan tepkilerin geldiği nokta endişe vericidir" ifadelerini kullandı. Hakaret içeren ifadeleri hiçbir şekilde tasvip etmediğini söyleyen Sifil "Bir bilim yuvasında asla yaşanmaması gereken olayın yol açtığı bu sonuç, yönetici konumunda bulunanların sorumlu davranmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir" şeklinde konuştu.

Cebeci ise yaptığı açıklamada "Bana yapılan hakaretleri kesmişler, o kısmı vermişler. Oradan bir mağduriyet oluşturmak için algı yönetimine başlamışlar" dedi. Toplantıda bir araç tahsisi tartışması yaşandığını kaydeden Cebeci, konuşmanın sert bir noktaya vardığını belirterek "Yüksek bir sesle 'Teessüf ederim' deyince, 'Sizin sözünüz bitti. Söylediğinizi anladım. Mikrofonu bir başkasına verin' dedim. 'Hayır konuşacağım' deyince de ben 'Ya haddini bilerek konuş ya da dışarı çık' dedim. Videoda zaten o kısım var. Öncesi yok" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise yaşanan olayın ardından "Bir gün valiydi, bir gün rektördü.... Ne oluyoruz?! İdarecilik, her yönüyle mesuliyet ister. Eski Türkiye'nin üstenci bürokratik kaba anlayışı değil; milletin emrinde, nezaket sahibi idareciler başımızın tacı! 'Medeniyet üsluptur.' Kendimize gelelim! " mesajı paylaştı.