FETÖ yargı için 35 hücre evi açmış
|01 Aralık 2019 08:20
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün hakim ve savcı adayları çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Son belirlemelere göre İstanbul'da örgüt üyesi hakim ve savcı adayları için 35 ev açtığı ortaya çıkarıldı. Bu evlerin tamamının İstanbul Anadolu yakasında olduğu belirlenirken öğrencilerin bu evlerde kira kontratları, elektrik, doğalgaz, su, aboneliklerinin bulunduğu tespit edildi. Abonelikleri bulunan öğrencilerin dahi bu evleri hiçbir zaman sabit ikametgah olarak göstermedikleri gün yüzüne çıktı.
Örgüt üyesi hakim ve savcı adayı şüphelilerin telefonları tek tek incelemeye alındı. Şüphelilerin sınav dönemlerinde MERNİS adresleri ile baz bilgilerinin uyum göstermediği, örgüte ait evlerde HTS kayıtlarının olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden adli yargı sınavında başarısız olan veya örgüt tarafından bağlılıkları düşük görünen adayların, örgüt içerisinde faaliyet gösteren avukatlık birimine yönlendirildikleri belirlendi.
EAGLE, KAKAO VE TANGO
Soruşturmada en önemli tespitlerden bir tanesi de hakim ve savcı adaylarının örgüt evlerine yerleştirilmeden önce veya mülakattan sonra, örgüt abileri tarafından sabit ankesörlü hatlardan aranmaları oldu. Bu tespite hem itirafçı beyanları hem de alınan raporlarla ulaşıldı.
Adaylar 2014 yılına kadar ankesörlü telefonla haberleşirlerken bu tarihten sonra örgütün geliştirdiği ByLock hariç kriptolu haberleşme programlarını kullandı. Eagle, Kakao ya da Tango isimli programların yüklü olduğu tablet bilgisayarlar vasıtası ile örgüt imamları ile haberleştikleri belirlendi.
Sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerin örgüt çalışma evinden ayrılarak
'Mülakat evleri' olarak belirtilen evlere gönderildiği tespit edildi.
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