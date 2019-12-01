Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
|01 Aralık 2019 09:27
|Yazdır
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Tropikal meyve merakı' 2,5 dönümlük sera kurdurdu
01 Aralık 2019 11:53
|Doğuda 6 ilde karla karışık yağmur ve kar uyarısı
01 Aralık 2019 10:43
|Uludağ'da sezona günler kala kar başladı, rezervasyonlar kilitlendi
01 Aralık 2019 10:13
|İstanbul'da sağanak etkili oluyor
01 Aralık 2019 00:10
|'Komşu' şifayı Edirne'de buluyor
30 Kasım 2019 22:46
|Nadir görülen zehir, karı kocanın hayatını kararttı
30 Kasım 2019 22:40
|Afyonkarahisar'daki hazan güzelliği büyülüyor
30 Kasım 2019 22:26
|Artvin'deki çifte köprüler tarihe meydan okuyor
30 Kasım 2019 22:06
|Kilis'te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor
30 Kasım 2019 21:43
|Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi
30 Kasım 2019 21:16