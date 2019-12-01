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Aşeren eşleri için bu manava koşuyorlar

İzmir'in Basmane semtinde 7/24 hizmet veren 'Aşeren Manav', tezgahtaki meyvelerle hamilelerin uğrak noktası oldu. Manavın işletmesini yapan Nizami Buran (45), yazlık ürünlerin kışın, kışlık ürünlerin yazın talep gördüğünü söyleyerek, günün her saatinde aşeren kadınlar için açık olduklarını belirtti
 01 Aralık 2019 10:05
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Aşeren eşleri için bu manava koşuyorlar

İzmir'in Basmane semtinde 7/24 hizmet veren 'Aşeren Manav', tezgahtaki meyvelerle hamilelerin uğrak noktası oldu. Manavın işletmesini yapan Nizami Buran (45), yazlık ürünlerin kışın, kışlık ürünlerin yazın talep gördüğünü söyleyerek, günün her saatinde aşeren kadınlar için açık olduklarını belirtti.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semti Anafartalar Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat hizmet veren, her mevsimin meyvesinin bulunduğu manav, özellikle hamile ve hastaların uğrak noktası oldu. Her mevsimin meyvesinin bulunduğu, bunun yanı sıra ithal meyvelerin de yer aldığı manav, Mehmet Buran'a ait. Buran'ın oğlu Nizami Buran'ın işletmesinde olan manav 45 yıldır hizmet veriyor. Manav, aşeren kadınların ve onların isteklerini yerine getirmeye çalışan kocaların imdadına yetişiyor. Nizami Buran 1989 yılından beri Anafartalar üzerindeki sokakta hizmet verdiklerini söyleyerek, "Babamızla beraber, eniştemiz ve elemanlarımız bir şekilde götürmek için uğraşıyoruz. Üç nesildir bu sektördeyiz. Elimizden geldiği kadar işimizi severek yapıyoruz, o yüzden ayaktayız" dedi.

Kışın ortasında yeşil erik, yazın nar

Bütün mamulleri her yerde bulmanın kolay olduğunu belirten Nizami Buran, "Hamileler olsun, hastalar olsun veya bulunmayan ürünler olsun kolay kolay her yerde bütün mamulleri bulabiliyor ama biz daha çok mevsiminde bulunmayan ürünlere yöneliyoruz. Kışın; yeşil erik, kiraz, çağla, badem, yazın; ayva, nar" diye konuştu.

"Kışın ortasında incir istiyorlar, dört bir yandan geliyorlar"

Yazlık ürünleri kışın, kışlık ürünleri yazın satarak talep gördüklerini belirten Buran, "7/24 açığız. İnsanlar gecenin 12'sinde, 1'inde ya da sabaha karşı 5'te geliyor. Hanımefendi kışın ortasında incir istiyor. Geliyor, görüyor sevinerek gidiyor. Bir haftadır arıyormuş veya arkadaşları yönlendiriyor. İzmir'den dört bir yandan geliyorlar. Kışın ortasında yeşil erik çoğu yerde bulunmaz. Biz toptancı sıfatındayız. Piyasaya dağıtıyoruz. İstanbul bağlantımız ve yurt dışı bağlantımız var. Bir şekilde ürünleri buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamile manavı derseniz bizi gösterirler, hamileleri bekliyoruz"

Tunceli, Düzce, Bursa gibi illerden hamile kadınlar için sipariş veren eşlerin olduğunu kaydeden Buran, şöyle konuştu:

"Bizim sektördeki ismimiz 'hamile manavı'. Bazı kişiler de 'aşeren manav' diyor. İzmir'de 'hamile manavı kim' derseniz 'Nizami Manav' derler. Pazar yerinde kim derseniz 'Nizami Manav' derler. 'Hamile manavı' şeklinde biz isim yaptık. İnsanları da tatmin ettik."
İhlas Haber Ajansı
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