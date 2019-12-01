Doğuda 6 ilde karla karışık yağmur ve kar uyarısı
|01 Aralık 2019 10:43
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 derece olacak.
Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, tipi ve buzlanma gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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