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Önder öğretmen sevenlerini üzdü

Aydın'da 7 ay önce yakalandığı Lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) hayatını kaybetti
 01 Aralık 2019 11:01
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Önder öğretmen sevenlerini üzdü

Aydın'da 7 ay önce yakalandığı Lösemi hastalığına yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44) hayatını kaybetti.

Aydın'da 23 yıldır aktif olarak B klasman voleybol hakemi olarak görev yapan, Kadıköy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz 7 ay önce lösemi hastalığına yakalandı. Yılmaz, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi görmeye başladı. Nisan ayından bu yana devam eden tedavi sürecinde Önder öğretmeni bu zor döneminde sevenleri, öğrencileri ve ailesi yalnız bırakmadı. 7 aylık tedavi sürecini ardından dün akşam hastalığa yenik düşen Önder öğretmen hayatını kaybetti. Önder öğretmenin hayatını kaybetmesi ile sevenleri ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Beden Eğitimi öğretmeni Önder Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Emir Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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