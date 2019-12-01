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Aralık ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 25 dava görülecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 6 ildeki davalarda bin 777 sanığın yargılanmasına devam edilecek
 01 Aralık 2019 11:30
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Aralık ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin aralık ayında 6 ildeki 25 davada bin 777 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Aralık ayında 6 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 25 dava görülecek. Bu davalarda bin 777 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 20 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 297, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 480 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 2 Aralık'ta devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılandığı davaya ise 9 Aralık'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

Aralık ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

2 Aralık

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün "VIP dinleme" davası (210 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-5 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası (2 sanıklı)

Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Aralık

Saat: 14.00

3 Aralık

Dava adı: "Maceracı" programı sunucusu Murat Yeni'nin FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 3 Aralık

Saat: 11.00

4 Aralık

Dava adı: Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerin davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 4 Aralık

Saat: 13.00

5 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün "dua listesi" davası (63 Sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih 5 Aralık

Saat: 11.00

6 Aralık

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (53 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 6 Aralık

Saat: 10.00

9 Aralık

Dava adı: Muhafız Alayı darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-27 Aralık

Saat: 09.30

10 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih 10 Aralık

Saat: 11.00

Dava adı: Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 10.10

11 Aralık

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 11 Aralık

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ'nün BDDK'daki "usulsüz sorgulama" davası (37 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Aralık

Saat: 11.30

12 Aralık

Dava adı: Sakarya'daki sağlık çalışanlarının yargılandığı dava (24 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Aralık

Saat: 14.00

13 Aralık

Dava adı: Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yargılandığı dava (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Aralık

Saat: 10.00

16 Aralık

Dava adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16- 27 Aralık

Saat: 09.30

18 Aralık

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (20 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanması davası (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih 18 Aralık

Saat: 11.00

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 18 Aralık

Saat: 10.30

Dava adı: Kosova'da yakalanan Hasan Hüseyin Günakan'ın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih 18 Aralık

Saat: 11.00

19 Aralık

Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanması davası (26 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Aralık

Saat: 10.00

24 Aralık

Dava adı: Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Aralık

Saat: 10.00

26 Aralık

Dava adı: Kaynak Holding'in FETÖ davası (4 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih 26 Aralık

Saat: 13.30

Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Aralık

Saat: 10.00

31 Aralık

Dava adı: Adem Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Aralık

Saat: 10.30
Anadolu Ajansı
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