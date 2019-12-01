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Çinli hava yolu firması Türk meyve suyunu tercih etti

Meyve suyu üreticisi DİMES, Çin'in en büyük hava yolu firmalarından China Eastern Airlines ile ilk yıl için 5 milyon lira gelir beklenen 5 yıllık anlaşma imzaladı
 01 Aralık 2019 11:38
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Çinli hava yolu firması Türk meyve suyunu tercih etti

Meyve suyu üreticisi DİMES, China Eastern Airlines ile ilk yıl için 5 milyon lira gelir beklenen 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Türk firmalarının uzun yıllardır hedefinde olan Çin'de atılan adımlar, son dönemde meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'den Çin'e başta kuru meyveler olmak üzere birçok tarım ürünü gönderiliyor.

Manisa'da faaliyet gösteren bir firmanın Çin ile 3 milyon dolarlık kuru üzüm anlaşmasının ardından bir gelişme de meyve suyu sektöründen geldi.

Türkiye'nin önemli meyve suyu üreticilerinden DİMES, China Eastern Airlines ile 5 milyon liralık bir anlaşmaya imza attı.

- İlk olarak portakal suyu

DİMES'in İzmir'deki fabrikasının müdürü Aydın Göcen, AA muhabirine, firma olarak Türkiye'de 60 bin üreticiden ürün aldıklarını söyledi.

Firmanın meyve suyu üretim kapasitesinin 300 bin ton olduğunu vurgulayan Göcen, "Türkiye meyve suyunda dünyadaki önemli üreticilerden. Biz de ihracata büyük önem veriyoruz. Bugün 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 10'unu ihraç ediyoruz." dedi.

Göcen, Çin'in de büyük potansiyeliyle dünya genelinde meyve suyu üreticileri için en cazip pazarlar arasında yer aldığını kaydederek, bu pazara özel önem verdiklerini, uzun vadeli baktıklarını aktardı.

Bir süredir yer aldıkları Çin pazarında farklı kanallarla satışa odaklandıklarını ifade eden Göcen, şöyle konuştu:

"Dünyanın 7'inci büyük hava yolu şirketi China Eastern Airlines, 177'den fazla ülkeye uçuyor ve yılda 130 milyon yolcu taşıyor. Bu firma yolcularına Türk meyve suyunu ikram etmeyi seçti. Firmanın first class ve business class yolcularına portakal suyu ikramı ile başlayacağız. Ardından da diğer DİMES ürünlerini sunacağız. Hem uçaklarda hem online satış kataloğunda hem de firmanın dünya genelindeki 600'den fazla havalimanındaki salonlarında meyve suyumuz yer alacak. Anlaşmanın süresi 5 yıl. İlk yıl için 600 ton portakal suyu vereceğiz. Devam eden yıllarda artarak devam edecek. İlk yıl için 5 milyon lira civarında bir gelir getirecek."

- En çok şeftali suyu tüketiliyor

Firma olarak iç piyasada da ciddi bir büyüklüğe ulaştıklarını ifade eden Göcen, tüketicilerin meyve suyunda besleyicilik ve sağlık aradığını söyledi.

Göcen, tüketici alışkanlıklarına da değinerek, "En fazla şeftali suyu tüketiyoruz. Bunu vişne suyu takip ediyor. Kişi başı tüketim ABD'de 40 litre, Avrupa ortalaması 22 litre, Türkiye'de ise ortalama 7-8 litre. Bunun ilerleyen dönemlerde artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kamuoyunda meyve suyunun koruyucu madde içerdiğine yönelik yanlış bir algı olduğunu belirten Göcen, "Herhangi bir katkı maddesi kullanmanız yasak. Firma olarak da biz kullanmıyoruz. Raf ömrünün korunması için evlerde annelerimizin uyguladığı domates sosu ve salçası mantığıyla üretim yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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