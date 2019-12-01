Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Lüleburgaz'daki kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve otoban gişelerinde vatandaşlarca durdurulduktan sonra kanunsuz emri uygulamaması ve kışlaya dönmesi konusunda yetkililerce uyarılmasına rağmen vatandaşları tehdit eden yarbay Latif Çiçek, hain darbe girişiminde Lüleburgaz'da önemli rol üstlenen ekibin başında geliyor.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Çiçek, 15 Temmuz'da Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tabur Komutanıydı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ile hareket eden Çiçek, darbecilere destek olabilmek amacıyla yoğun gayret gösteren ekibin başında yer aldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 800 sayfalık iddianameye göre, Latif Çiçek, askeri konvoyun önünü kesen vatandaşları tehdit etti ve emir komutasında olan askerlere "İstanbul'a gittiğiniz takdirde gişelerde sivil halk ve polisler sizi bırakmazlarsa topluluğun üzerine ateş açın ve yolunuza devam edin." talimatı verdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan 15 Temmuz gecesi zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Çiçek ve komutasındaki bir grup asker, otoban gişelerinde dönemin Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Kaymakam Vekili Tarkan Keskin ve vatandaşlar tarafından durduruldu.

Yetkililerin, kanunsuz emri uygulamaması ve kışlaya dönmesi konusunda uyardığı darbeci Çiçek'in "Askerin silahı var, herkes açılsın" diyerek yolun açılması için ısrarcı oldu. Vatandaşlar ve Gül ile yaklaşık bir saat aralarında tartışma çıkan Çiçek, İstanbul'a gitmeleri için Genelkurmay'dan emir geldiğini söyleyerek, yolun açılması için yoğun çaba sarf etti.

Çiçek'in vatandaşlara ve emniyet güçlerine hitaben "Askerde silah var, beni gözaltına almanız yanlış, Genelkurmay'dan emir var. Bak bunlar silahlı, bana dokunursanız size silah doğrultur. Askeri indirmeyin ateş ederler, uygunsuz bir davranış olur." şeklinde beyanlarda bulundu.

İddianamede darbeci Çiçek'in "Hareket ederseniz ZPT'nin önüne yatarım" diyen bir vatandaşı da "Yat bakalım nasıl eziyorum, biz de ölmeye geldik." şeklinde tehdit ettiği bilgisine de yer verildi.

- "Darbe girişiminin yaşandığı gece kriptosuz telsiz dağıtılmış"

Sanık Latif Çiçek, 20 Şubat 2017 tarihinde hakim karşısına çıktı.

Çiçek ilk savunmasında, darbe girişiminden 4 gün önce birliğine katıldığını aktararak, darbe teşebbüsünün yaşandığı gece tugay komutanı Doğan'ın kendilerine "çıkın" emri verdiğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) planı kapsamında hazırlıklar yapıldığı esnada kendilerine kriptosuz telsiz dağıtıldığını iddia eden Çiçek, görüşmelerin kriptosuz telsizler ile yapıldığını, gözaltına alınmasının ardından aracında ele geçirilen telsizin kriptosuz olduğunu söyledi. Çiçek, kriptosuz telsizler ile hiçbir bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

- Ağırlaştırılmış müebbet

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 13 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, Çiçek'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında hüküm verildi. Eski yarbay Çiçek, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.