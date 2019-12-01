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'Tropikal meyve merakı' 2,5 dönümlük sera kurdurdu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Turgut Barın, hobi olarak başladığı tropikal meyve üretimini, kurduğu serada guava, pitaya, yıldız meyvesi gibi farklı çeşitlerle sürdürüyor
 01 Aralık 2019 11:53
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'Tropikal meyve merakı' 2,5 dönümlük sera kurdurdu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Turgut Barın, hobi olarak başladığı tropikal meyve üretiminde kendini geliştirerek 2,5 dönümlük sera kurdu.

İlçedeki bir kamu kuruluşunda sözleşmeli çalışan 41 yaşındaki Barın, 2008'de tropikal meyvelere merak saldı. Aldığı guava ile ejder meyvesini evlerinin yanındaki seraya diken Barın, internetten yaptığı araştırmalarla her geçen gün çeşit sayısını artırmaya başladı.

Kargınkürü Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan araziye 2,5 dönümlük sera kuran Barın, burada farklı çeşitlerde tropikal meyve üretiyor.

Barın, AA muhabirine, tropikal meyvelerin çeşitleri olduğunu, ejder meyvesinin renk ve tadında farklılıkları bulunan 120 türü bulunduğunu söyledi.

Serasını araştırma geliştirme merkezi gibi kullandığını anlatan Barın, diktiği çeşitlerin bahçesine adaptasyonunu ve dayanıklılığını gözlemlediğini, olumlu sonuç aldıklarını yetiştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ürünleri yurt içinden kendisine ulaşanlara gönderdiğini belirten Barın, şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok yerinde takas ya da ticaret yoluyla meyve alışverişinde bulunuyoruz. Sosyal medya aracılığıyla insanlarla iletişime geçiyorum. ABD, Tayland, Hindistan, Mısır, Libya, İtalya'ya kendi çeşitlerimizi gönderdim. Bu yıl ilk kez Çin'e meyve yolladım. Dünyanın birçok ülkesinde türlerini yaratan insanların isimleri yaşıyor. Kendi türlerimi yaratıp ismimi yaşatmak istiyorum."

Barın'ın annesi Ayşe Arıcan ise ilk zamanlarda oğlunun sera kurmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

Bir süre sonra oğluna söyledikleri için pişman olduğunu anlatan Arıcan, Türkiye ve dünyanın her yerinden insanların serayı ziyarete geldiğini ve oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

- "Seracılar alternatif ürünlerle daha iyi kazanacaktır"

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Veli Türk ise "Barın'ın serasına baktığımızda yöremizin tropikal bitkilere de uygun oluğunu görüyoruz. Pitaya, guava, yıldız meyvesi gibi birçok tropikay meyve yetiştiriyor. Seracılar da alternatif ürünlere yönelirlerse daha iyi ürün ve para kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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