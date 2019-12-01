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Anaokulunda başlayan dostluk salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştü

Uşak'ta, 14 yıl önce çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunda tanışan Filiz Çeltik ile Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili, ortaklaşa salyangoz üretim tesisi kurdu
 01 Aralık 2019 12:56
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Anaokulunda başlayan dostluk salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştü

Uşak'ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü.

Eşinin işi nedeniyle 14 yıl önce Uşak'a gelen biyolog Nino Gogitashvili, çocuğunun eğitim gördüğü anaokulunda Filiz Çeltik ile tanıştı.

Çocukları sayesinde tanışan ve arkadaşlıkları daha sonra dostluğa dönüşen iki kadın, Uşak'ta salyangoz üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı. Girişimci kadınlar 6 ay önce Bölme Mahallesi'nde kurdukları tesiste salyangoz üretmeye başladı.

Gogitashvili ve Çeltik, işlerini büyütüp yurt dışına açılmayı ve daha sonra da kooperatifleşerek üretimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

- Hobi amaçlı başladılar

Filiz Çeltik, AA muhabirine, arkadaşı Nino'nun Kanada'ya dönerek salyangoz üretim tesisi kurma planının olduğunu ancak kendisine bu işi Uşak'ta yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Teklifinin kabul görmesinin ardından Nino ile kolları sıvadıklarını anlatan Çeltik, "Önce küçük birikimlerimizle kiraladığımız arazide hobi amaçlı salyangoz üretimine başladık. Ardından temin ettiğimiz 100 kilo damızlık salyangoz ile işe başladık ve gayet iyi sonuçlar aldık. Hobi amaçlı üretimimiz başarılı oldu. Halen 200 metrekare alanda üretim yapıyoruz. Amacımız kısa sürede üretim alanını genişletmek ve yurt dışına salyangoz ticareti yapmak." dedi.

- Hedef kooperatifleşmek

Üretime başladıklarında iklimsel özelliklerinden dolayı başarılı olamayacakları yönünde telkinler aldıklarını vurgulayan Çeltik, şu ana kadar oldukça iyi sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Tesislerinde ürettikleri damızlık salyangozları bölgede bu işi yapmak isteyen girişimcilere vererek üretim yaptırmak istediklerini aktaran Filiz Çeltik, şöyle devam etti:

"Kadınları bu işin içine çekmek istiyoruz, çünkü ağır bir işçiliği yok. Nihai hedefimiz kooperatif kurmak. Kadınların küçük maliyetlerde kuracakları tesislerde üretecekleri salyangozları kuracağımız kooperatif aracılığıyla yurt dışına pazarlayacağız. Oldukça karlı bir iş. Teknik desteği vereceğiz, pazarlama işini yapacağız. Böylece Uşak'ta kısa sürede salyangoz üretiminin yaygınlaşacağını düşünüyoruz."

- "Hayal kurduk ve başardık"

Nino Gogitashvili ise Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini söyledi.

Salyangoz üretimi için Kanada'ya dönmeyi düşündüğünü anlatan Gogitashvili, "Daha sonra bu işi arkadaşımız Filiz ile yapmaya karar verdik. Filiz'le çok güçlü dostluk bağlarımız var. Hayal kurduk, iyi bir yaz dönemi geçirdik ve başardık. Salyangoz yurt dışında kozmetik ve gıda sektörü açısından değerli bir ürün. Biz de bu düşünceden yola çıkarak üretimimizi ihracata dönüştürmek istiyoruz. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bize her konuda destek oluyor. Üretimde başarılı olduğumuzu gördük, şimdi üretimi yaygınlaştırmak ve kooperatifleşmek istiyoruz." diye konuştu.

Tesiste tüm işi kendilerinin yaptığını, salyangozları beslemek için pazarlardan sebze atıkları topladıklarını belirten Gogitashvili, düşük maliyetle karlı bir iş yapmak isteyen kadınların bu sektöre yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ise Uşak'ta ilk kez salyangoz üretimi yapıldığını, kadın girişimcilere her türlü teknik desteğin sağlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı
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