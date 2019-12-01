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Kadın otobüs şoförü kedileri için görevinden istifa etti

Antalya'da bakacak kimse olmadığı için yavru ve engelli iki kedisini şoförlüğünü yaptığı toplu ulaşım aracında taşıyan Filiz Karatepe, kedilerine daha çok vakit ayırabilmek için görevinden istifa etti. Tır şoförlüğüne hazırlanan Karatepe, "Tırda özgürsünüz. Sadece yükü götüreceğiniz saate bakıyorlar. O saat arası özgürsünüz. Bir hayvan mı taşıdınız, yaralı mı taşıdınız, bununla ilgilenmiyorlar. Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak adına tır şoförlüğünü deneyeceğim" dedi
 01 Aralık 2019 13:16
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Kadın otobüs şoförü kedileri için görevinden istifa etti

Antalya'da bakacak kimse olmadığı için yavru ve engelli iki kedisini şoförlüğünü yaptığı toplu ulaşım aracında taşıyan Filiz Karatepe, kedilerine daha çok vakit ayırabilmek için görevinden istifa etti. Tır şoförlüğüne hazırlanan Karatepe, "Tırda özgürsünüz. Sadece yükü götüreceğiniz saate bakıyorlar. O saat arası özgürsünüz. Bir hayvan mı taşıdınız, yaralı mı taşıdınız, bununla ilgilenmiyorlar. Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak adına tır şoförlüğünü deneyeceğim" dedi.

Antalya'da 24 Ağustos'ta 'Evde bırakamadığı engelli iki yavru kedisiyle halk otobüsü şoförlüğü yapıyor' başlıklı haberle gündeme gelen 48 yaşındaki otobüs şoförü Filiz Karatepe, işinden istifa etmesinin ardından tır şoförlüğüne hazırlanıyor. Yapılan haber sonrası bazı yolculardan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Karatepe, çalışma saatlerinin düzensizliğine dayanamayarak işten ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Karatepe, çalıştığı dönemde çoğu zaman uykusuz kaldığını, bu durumun sosyal yaşantısını etkilediğini kaydetti. Karatepe, "Çoğu zaman yaklaşık 13 saat uykusuz kalıyordum. Eve geç geliyordum, yine erken bir saatte iş yazılıyordu. Dayanabildiğim kadar çalıştım, daha sonra çıktım. Çalışma saatleri çok yorucu. Evim de daha uzaktı, yaklaşık 3 saatte o şekilde yolculuk yapıyordum. Evde hayvanlarım var. Onların da dışkılarını haftada iki kez temizleyebiliyordum. Çünkü uykuma zaman kalmıyor" dedi.

Özgürlüğü ve hayvanlar için tır şoförü olacak

Henüz yeni bir işe girmediğini söyleyen Karatepe, "İşime devam etmeyi isterdim. İletişimi seviyorum, insanları seviyorum. Hayvanlar için bir otobüs olsun diye de uğraşmak istiyordum. Ama maalesef orada sesimi duyurabileceğim bir merci yok. İnşallah Mart ayından sonra tır işini denemek istiyorum. Bir arkadaşım, 'gel bir dene' dedi. Onun sayesinde Mersin'e yoğurt taşıdım. Yapabileceğimi gördüğüm için seneye tır işine gireceğim. Tırda özgürsünüz. Sadece yükü götüreceğiniz saate bakıyorlar. O saat arası özgürsünüz. Bir hayvan mı taşıdınız, yaralı mı taşıdınız, bununla ilgilenmiyorlar. Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak adına ben tır şoförlüğünü deneyeceğim. Otobüs sisteminin değişeceği konusunda hiç umudum yok" ifadelerini kullandı.

Karatepe, çalıştığı süre zarfında yardım ettiği ve otobüse aldığı hayvanlar için 'otobüse kedi bindiremezsin', 'o senin otobüsün değil', 'babanın malı değil' tepkileriyle de karşılaştığını belirterek, insanlığı gereği yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek zorunda olduğunu söyledi. 16 kedi ve 15 köpek olmak üzere toplam 31 hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Karatepe, beslediği hayvanların çoğunun önceki sahipleri tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

"Bu toplumda kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Bazı insanların hayvan sevmemesi nedeniyle baktığı hayvanları sahiplendiremediğinin altını çizen Karatepe, şunları söyledi:

"Şiddet gören hayvanlara baktığım için benim de insanlara güvenim yok. O vebali almak istemiyorum, istifçi olmak da istemiyorum. Bende 1-2 hayvanım olsun, onlara zaman ayırayım, gezdireyim isterim. Hayvan çoğaldığı için zaman ayıramıyoruz. Ben bir hayvansever olarak bunu söylüyorum. O hayvan denize gitmeli, sizinle gezinmeli ve ailenin bireyi gibi olmalı. Şuan karın tokluğuna burada yaşıyorlar. Bu toplumda kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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