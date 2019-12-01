YDS tamamlandı, sonuçlar 24 Aralık'ta
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) tamamlandı
|01 Aralık 2019 13:27
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) tamamlandı.
Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenleri ilgilendiren YDS/3, 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulandı.
55 bin 580 adayın başvuru yaptığı sınav, İngilizce düzenlendi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.
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