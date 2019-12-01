Muhtarlar, sorunlarını mobil uygulamayla belediyeye iletiyor
|01 Aralık 2019 13:57
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Muhtar Ankara" mobil uygulamasıyla muhtarlarla doğrudan iletişim kuruyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş'ın talimatıyla, "Muhtar Ankara" mobil uygulaması hayata geçirildi.
Uygulama, ilçe sorunlarına daha hızlı ve kalıcı çözüm bulmak amacıyla muhtarlar için özel tasarlandı. Özellikle kırsal kesimlerde, mahallelerinin sorunlarını çözmeye çalışan muhtarlar, uygulamanın ardından bunları Büyükşehir Belediyesine tek tuşla ulaştırmaya başladı.
Başkent genelindeki bin 420 muhtarın yararlandığı mobil uygulamayı ilçe ilçe dolaşarak anlatan Yavaş, uygulama üzerinden muhtarlarla doğrudan iletişim kuruyor.
Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bazı muhtarlar da sorunlarını yetkililere doğrudan aktarma imkanı veren sistemin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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