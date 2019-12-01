1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den 'dört aşamalı' ekonomi planı

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var
 01 Aralık 2019 14:20
Yazdır
CHP'den 'dört aşamalı' ekonomi planı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Ekonomideki sorunların çözümüne yönelik CHP olarak yaptıkları çalışmalar olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?"

Planın diğer ayağının ise "üreten bir ekonomi" olduğunu aktaran Erdoğdu, yüksek katma değerli sanayi üretimi ve tarımın önemine işaret etti.

Erdoğdu, yapılacak üretimin ihracat ağırlıklı olması gerektiğini belirterek, bunun için barışçıl bir dış politika yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

- "İşsizlik Fonu doğru kullanılmalı"

"Üretiyoruz, büyüyoruz, kazanıyoruz da vatandaş bunu alamıyorsa işçi, memur, emekli payını alamıyorsa büyümenin ne anlamı var?" diye soran Erdoğdu, planlamada 3'üncü olarak "sosyal devlet" meselesini ele alacaklarını aktardı.

Gelir dağılımı adaleti, istihdam artışı ve yeni yatırımların önemine işaret eden Erdoğdu, İşsizlik Sigortası'nın çok doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım şartlarının kolaylaştırılmasının önemli olduğunu aktaran Erdoğdu, "İşsizlik Fonu'nun derman olmadığı yerde de aile sigortası devreye girmeli. İşsizlik Sigortası şemsiyesinde olmayan, aile sigortası şemsiyesi altında olmayan, istihdam altında olmayan kimse kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, tüm bunların sürdürülebilirliğinin ise 4'üncü aşama olduğunu, bunun için Türkiye'nin sağlıklı büyümesi gerektiğini vurguladı.

- "İşimi zor değil"

Tüm bunları yapmak için ülkesini seven insanların başta olması gerektiğini kaydeden Erdoğdu, ister muhafazakar, ister Kürt, ister milliyetçi ya da sosyal demokrat olsun bürokraside liyakatın mutlaka getirilmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bu temel mevzularda anlaşıp, 5 yıllık bir planda hepimizin ne yaptığını bilmemiz lazım. Bize çok ağır bir enkaz bırakacaklar ama işimiz zor değil. Bunu yapabilecek kadrolar var. Biz bu kapasiteyi kullanarak ilk 10 ekonomiye girebilirdik, şimdi geriden geliyor olacağız çünkü çok geriye düştük. Geçen yıllarımıza yazık ama gerçekten yeniden yapabiliriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı
01 Aralık 2019 15:46		 HDP'li Temelli, terörist başı için 'sayın' ifadesini kullandı
01 Aralık 2019 15:37
Ülkelerine gönderilen terörist sayısı 21'e yükseldi
01 Aralık 2019 15:03		 Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
01 Aralık 2019 13:53
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması
01 Aralık 2019 13:31		 'Yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz'
01 Aralık 2019 12:46
Ulaşımda 'engeller' Turuncu Masa ile kalkıyor
01 Aralık 2019 11:20		 Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
01 Aralık 2019 10:54
Hepsi panikte
01 Aralık 2019 08:00		 Davutoğlu, iki isimle aynı karede
01 Aralık 2019 00:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:56 - Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı15:51 - Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler15:46 - Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı15:42 - Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor15:37 - HDP'li Temelli, terörist başı için 'sayın' ifadesini kullandı15:31 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı15:27 - İstanbu'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:23 - Sosyal medya Berfin Dağ'ı konuşuyor! Azmin zaferi15:19 - Evinde 217 akrep ele geçirilen kişiye 60 bin lira ceza15:15 - 'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
15:11 - Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi15:07 - Böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor15:03 - Ülkelerine gönderilen terörist sayısı 21'e yükseldi14:57 - Alanya'da art arda hortumlar14:50 - Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı14:48 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor14:40 - Onlar savaş, biz barış için 'üs'leniyoruz14:34 - Bir bardak suyla başlayan dostluk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
'Evli'den daha az vergi alınsın
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
FETÖ yargı için 35 hücre evi açmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal 2
çılgın orman 1
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
Microsoft Security Essentials 1
ebru polat 1
combofix 1
Lauren german 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
bandıra bandıra 1
nasır 2
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam