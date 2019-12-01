Alanya'da art arda hortumlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün denizin 2 mil açıklarında çıkan hortumun ardından bugün aynı bölge yine hortuma sahne oldu. Denizin açıklarından kıyıya doğru yaklaşan ve yaklaşık 6 dakika devam eden doğa olayı vatandaşları heyecanlandırdı. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirip, kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde oluşup Okurcalar Mahallesi'ne kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Mahallesi'nin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

Dünkü hortumun ardından bugün yine aynı bölgede hortum oluştu. Saat 12.00 sıralarında denizin açıklarından, kıyıya doğru gelen hortum, vatandaşları hem heyecanlandırdı hem korkuttu. Yaklaşık 6 dakika buyunca görsel bir şölene şahit olan vatandaşlar bu anları da cep telefonlarıyla kaydettiler. Kıyıya zarar vermeden gökyüzüne doğru yükselen hortum bir süre sonra etkisini kaybedip, ortadan kayboldu.