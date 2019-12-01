Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi

Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Düzce Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yediemin otoparkında da 12 yıldan bu yana duran otomobil ve motosikletler bulunuyor. Çürümeye terk edilen otomobil ve motosikletlerin içinde ot bitmiş durumda. Yediemin otoparkında 3 bine yakın motosiklet ile 2 bine yakın araç bulunuyor.

Milli servetin heba olduğunu söyleyen yediemin otoparkı işletmecisi Zeki Tokgöz, "Burada neredeyse 12 yıldır bekleyen arabalar ve motosikletler var. 10-12 sene bir araba ya da motosiklet burada yattığı zaman değerini kaybediyor. Vatandaşlar gelip almıyor" dedi.

Otoparkçılara satış yetkisi verilmesi gerektiğine söyleyen Tokgöz, "Bizim istediğimiz nedir? 40 kişi haciz koymuş. Bu aracı satışa çıkarmak için 40 kişiye ayrı ayrı tebligat gidecek bu sebeple satılması zorlaşıyor. Adalet Bakanlığı bir kanun çıkarsa otoparklarda duran, yatan araçları 2 yıl sonra otoparkçılar araçları satışa çıkarabilirse herkes kurtulur. İnsanların bundan karı olur. Zaten arabalar da çürümez. Arabalar eskidiği zaman özel eksperler geliyor onlar belirliyorlar. Ülkemize de faydalı olur" diye konuştu.