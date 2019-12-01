1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, '1 Aralık Dünya AIDS Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığını son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olabileceğini belirten Prof. Dr. Çalıkoğlu, "AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere, 36,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir" dedi.
 01 Aralık 2019 15:15
Yazdır
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, '1 Aralık Dünya AIDS Günü' nedeniyle DHA'ya açıklamada bulundu. AIDS'e 'HIV' adlı bir virüsün neden olduğunu belirten Çalıkoğlu, virüsünün vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökerttiğini belirtti. Çalıkoğlu, AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu kaydederek, "Yanlış bilindiği üzere; AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü, dokunmak, sarılmak, tokalaşmak, gözyaşı, ter, tükürük, giysilerin ortak kullanımı, tabak, çatal, bardak paylaşımı, genel tuvalet, havuz, banyo, hamam, sauna paylaşımı gibi ortak kullanım alanlarından bulaşmamaktadır" dedi.

'9,4 MİLYON KİŞİ KENDİ HASTALIĞININ FARKINDA BİLE DEĞİL'

Hastalığın dünya üzerindeki seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün için, dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 36,9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir. 2017 yılında 1 milyon 800 bin yeni vaka tanımlanmş ve 940 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan kaybedilmiştir. Virüs bulaşan insanların yüzde 75'i kendi hastalıklarının durumunun farkında iken, 9,4 milyon kişi kendi hastalığının farkında bile değildir. Dünyada her hafta 15-24 yaş aralığındaki 7 bin genç kadın HIV'le enfekte hale gelmektedir. Türkiye, dünyada HIV-AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkemizde 1985 yılında 3 olan toplam vaka sayısı, 31 Aralık 2018 itibariyle toplam 21 bin 520'dir. Bu vakaların yüzde 79,9'u erkek, yüzde 20,1'i kadın olup yüzde 15,4'ü yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur."

'AIDS'TE ERKEN TANI ÖNEM ARZEDİYOR'

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat ise, hastalığın tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Canpolat, şunları söyledi:

"Tedavi ile bulaştırıcılık azaltılabilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir. Erken tanı ve tedavinin, HIV enfeksiyonu üzerinde olumlu etkilerinin olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir. Tüm dünyada antiretroviral tedaviye ulaşabilme 611 bin iken bu rakam 2017'de 21,7 milyona ulaşmıştır. HIV taşıyıcılarının olabildiğince erken dönemde saptanması, tedaviye yanıt alınması açısından önemlidir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı
30 Kasım 2019 19:29		 Prof. Dr. Serhat Bor: Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz
30 Kasım 2019 16:33
'Psikiyatrik' sanılan rahatsızlığının nedeni 15 yıl sonra beynindeki tümör çıktı
30 Kasım 2019 12:10		 Kokular duygu, hafıza ve yaratıcılığı doğrudan etkiliyor
30 Kasım 2019 11:46
HIV tedavisinde 1-3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda
30 Kasım 2019 11:44		 Dijital nesnelerle uzun süre temasa obezite uyarısı
30 Kasım 2019 10:51
Zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
28 Kasım 2019 19:02		 Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor
28 Kasım 2019 11:20
'Türkiye'de her yıl ortalama 3-4 bin kişiye AIDS tanısı konuyor'
27 Kasım 2019 11:44		 Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
27 Kasım 2019 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:56 - Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı15:51 - Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler15:46 - Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı15:42 - Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor15:37 - HDP'li Temelli, terörist başı için 'sayın' ifadesini kullandı15:31 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı15:27 - İstanbu'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:23 - Sosyal medya Berfin Dağ'ı konuşuyor! Azmin zaferi15:19 - Evinde 217 akrep ele geçirilen kişiye 60 bin lira ceza15:15 - 'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
15:11 - Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi15:07 - Böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor15:03 - Ülkelerine gönderilen terörist sayısı 21'e yükseldi14:57 - Alanya'da art arda hortumlar14:50 - Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı14:48 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor14:40 - Onlar savaş, biz barış için 'üs'leniyoruz14:34 - Bir bardak suyla başlayan dostluk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
'Evli'den daha az vergi alınsın
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
FETÖ yargı için 35 hücre evi açmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
amman kuzum 1
nasır 2
çılgın orman 1
sosyal 2
ebru polat 1
bandıra bandıra 1
John Wick 3 Parabellum 1
awm 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam