Sosyal medya Berfin Dağ'ı konuşuyor! Azmin zaferi
|01 Aralık 2019 15:23
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde oturan ve uzay bilimlerine ilgi duyan 17 yaşındaki Berfin Dağ, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) çalışabilme hayaline kavuşmak için valilik ve ailesinin desteğiyle çalışıyordu.
Yıl 2016'ydı. Anadolu lisesini bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Dağ, astrobiyolog olma ve NASA'da çalışabilme hayalinin peşinden koşuyordu.
HAYALİ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR!
Yıllar önce NASA'ya yazdığı mektuplar, inadı ve hayalinin peşinden koşma tutkusu haber olan Berfin, ODTÜ Astrobiyoloji konferansında bugün araştırmalarının poster sunumunu yapacak.
Türkiye'de gerçekleştirilen ilk astrobiyoloji konferansı olan etkinliğin ilki 17 Kasım 2017'de, ikincisi ise 18 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenmişti. Organizasyonun amacı, astrobiyolojinin Türkiye'de tanınır hale gelmesini sağlamak, bu alanda yapılan çalışmaların sunulabileceği, çalışma yapan bilim insanlarının bir araya gelebileceği ve bilimseverlerle buluşabileceği bir ortam hazırlamak.
NOBEL ÖDÜLLÜ PROF. DR. SANCAR'I ÖRNEK ALIYOR
Yıllar evvel AA'ya verdiği söyleşide; sitede projelerle ilgili yarışma düzenleneceğini ve dereceye girenlerin NASA'ya gönderileceğini bildiren Dağ, "Bu şekilde Türkiye'de üretilen bütün projelerin NASA'dan değerlendirilmesini sağlayacağız. Fikirlerin Türkiye içerisinde çürümesini engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a çok özendiğini, onun gibi başarılı olmak istediğini anlatan Dağ, "Başarılı olursam Dünya Dışında Canlı Yaşamı Araştırma Projesi'nde yer almak istiyorum. Hem hedefime ulaşmak hem de benim gibi hedefi bulunan insanlara rehber ve yardımcı olmak için çalışıyorum." dedi.
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