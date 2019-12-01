İstanbu'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
|01 Aralık 2019 15:27
|Yazdır
Süper Lig'de, Beşiktaş ile Kayserispor arasında yarın oynanacak maç dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda, Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Bu kapsamda 16.30'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.
Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.
Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı
01 Aralık 2019 15:56
|Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi
01 Aralık 2019 15:11
|Alanya'da art arda hortumlar
01 Aralık 2019 14:57
|Bir bardak suyla başlayan dostluk
01 Aralık 2019 14:34
|Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
01 Aralık 2019 14:02
|Muhtarlar, sorunlarını mobil uygulamayla belediyeye iletiyor
01 Aralık 2019 13:57
|Bu ilçeye ulaşım 44 tünel 20 köprüyle sağlanıyor
01 Aralık 2019 12:39
|'Tropikal meyve merakı' 2,5 dönümlük sera kurdurdu
01 Aralık 2019 11:53
|Doğuda 6 ilde karla karışık yağmur ve kar uyarısı
01 Aralık 2019 10:43
|Uludağ'da sezona günler kala kar başladı, rezervasyonlar kilitlendi
01 Aralık 2019 10:13