1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler

Ankara'dan yola çıkan 'Sevgi Ekspresi' projesi kapsamında, Doğu Ekspresi ile yola çıkıp, Kars'ın Selim ilçesine gelen 180 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giysi dağıttı. Proje sorumlusu Gölge Kaya, "'Sevgi Ekspresi' ismini verdiğimiz projeyle Kars'tayız, bu ilk değil, son da olmayacak, dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.
 01 Aralık 2019 15:51
Yazdır
Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler

Karslı müzisyen Gölge Kaya öncülüğünde Ankara'da bir araya gelen 180 kişilik grup, Doğu Ekspresi ile yola çıktı. Trenle süren yolculuğun ardından Kars'a ulaşan 180 kişi, 'Sevgi Ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor' sloganıyla Selim ilçesine gitti. İlçede daha önce belirlenen okullara giden gezginler, öğrencilerle oyunlar oynadı, halay çekti. Tiyatro ve palyaço gösterileriyle öğrencilerin yüzlerini boyayan sevgi gezginleri, daha sonra yanlarında getirdikleri oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıttı. Gün boyu süren etkinlikte duygularını dile getiren öğrenciler, ağabey ve ablalarına kendileriyle kurdukları gönül köprüsü, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Çok mutlu olduklarını da belirten öğrenciler, eğlendiklerini, unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirerek, kendileri de büyüdüklerinde benzer organizasyonlar yapmak istediklerini kaydetti.

Proje sorumlusu Gölge Kaya, 81 ilden katılımcının olduğunu söyleyerek, sırt çantalarında köy çocukları için yardım malzemeleri ve yüreklerinde sevgiyle Kars'a geldiklerini, 'Sevgi Ekspresi' ismini verdikleri projenin ilk değil, son da olmayacağını vurguladı. 'Dünyayı sevgi kurtaracak' diyen Gölge Kaya, Doğu Ekspresinde kaynaşarak, şarkılar söyleyerek Kars'a geldiklerini, şimdi de çocukları mutlu etmenin hazzıyla geri döneceklerini anlattı.

İstanbul'dan programa katılan Mehmet Gülbazfidan, "Öncelikle bu sosyal sorumluluk projesini organize eden Gölge Kaya arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen insanların hepsi gerçekten yüreklerinde sevgi getirdi. Sırtlarında güzel hediyeler getirdi. Ankara'dan çıkıp Kars'ta olmak çok güzel bir duygu. Ve bizler bugün inanılmaz bir mutluluk paylaştık. Bundan sonraki etkinliklerde de bulunacağız. Daha çok insana ulaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu mutluğun peşi bırakılmaz. Dünyayı iyilik kurtaracak, mutluluk paylaştıkça çoğalır" diye konuştu.

Gezen Tayfa Platformu yöneticilerinden Cemile Dallı da şunları söyledi:

"Çocuklarımızın temel ihtiyaçları kırtasiye, eldiven, bere, atkılarla yola çıktık. Onları mutlu etmek adına ufak tefek hediyelerimiz ve oyuncaklarımızı da getirdik. Hem onlara bu hayat koşullarında yardımcı olmak, hem de onları mutlu edebilmek için çok güzel bir yolculukla Kars'a geldik. Oları mutlu edebildiğimize de inanıyorum. Umarım onlar gerçekten mutlu olmuştur ve biz amacımıza ulaşmışızdır. Durmadan, yılmadan aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İlk değildir, son da olmayacak."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor
01 Aralık 2019 17:43		 Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor
01 Aralık 2019 17:23
Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi
01 Aralık 2019 17:08		 Barış Pınarı Harekatı için evini bağışlamıştı, intihar etti
01 Aralık 2019 16:22
Cilt sanatı ustası İslam Seçen toprağa verildi
01 Aralık 2019 16:04		 Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
01 Aralık 2019 15:42
Sosyal medya Berfin Dağ'ı konuşuyor! Azmin zaferi
01 Aralık 2019 15:23		 Böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor
01 Aralık 2019 15:07
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor
01 Aralık 2019 14:48		 İleri teknoloji cerrahi başarıya katkı sunuyor
01 Aralık 2019 14:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bu ukuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu17:48 - Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı17:43 - Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor17:38 - Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi17:33 - Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu17:28 - Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı17:23 - Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor17:18 - Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı17:13 - 'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'17:08 - Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi
17:03 - Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi16:58 - Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu16:53 - Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü16:48 - TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı16:43 - Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!16:33 - Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?16:27 - Astsubay kazada yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
'Evli'den daha az vergi alınsın
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
çılgın orman 1
amman kuzum 1
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
çok tatlısın 1
combofix 1
John Wick 3 Parabellum 1
Microsoft Security Essentials 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
su elçileri 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam