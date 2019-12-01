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Cilt sanatı ustası İslam Seçen toprağa verildi

İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat eden cilt sanatı ustası Seçen, Yeni Kozlu Mezarlığında defnedildi
 01 Aralık 2019 16:04
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Cilt sanatı ustası İslam Seçen toprağa verildi

Klasik kitap sanatlarına yarım yüzyılı aşkın süredir hizmet eden sanatkar İslam Seçen, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat eden cilt sanatı ustası, Fatih Camisi'nden kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin ve Seçen'in öğrencilerinin katıldığı cenazede, taziyeleri ise oğlu Ebru Seçen, öğrencilerinden Betül Oral ve Melike Kazaz kabul etti.

Cenaze törenine katılan hat ve ebru sanatçısı Uğur Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Seçen'le yaklaşık 60 yıllık bir dostluğu olduğundan bahsederek, "Kendisi büyük bir sanatkardı. Memleketinden de buraya yetişmiş olarak gelmişti ama bizim gelenekli sanatlarda büyük yeri olan klasik cilde eğildi." dedi.

Derman, Seçen'in klasik cilt alanında Dr. Sacit Okyay'dan dersler aldığını hatırlatarak, "Eğer Seçen, Sacit Hoca'dan ders almasaydı, bu alan Okyay'dan sonra bitiyordu. Hiç de bilgilerini esirgemedi. Birçok talebe yetiştirdi." diye konuştu.

- "Klasik cilt sanatının son halkasıydı"

Hattat Emin Barın'ın oğlu Tevfik Barın da Seçen'in babasının en değerli öğrencisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Seçen'in akademiye girdiği ilk günden itibaren babamın vefatına kadar hep beraber oldular. Bu anlamda onun yeri bizde bambaşka. Gerçekten klasik cilt sanatının son halkasıydı. O kadar arzulu ve çalışkandıki çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bu yüzden artık unutulmakta olan bu geleneksel sanatın bir bakımdan devamını sağladı."

Usta cilt sanatçısının Melike Kazaz da İslam Seçen'in kendisi için sadece bir hoca değil, bir okul olduğunun altını çizerek, "İslam Hoca'yı anlatmak, tanımak için gerçekten onunla yaşamanız gerekiyor. Bugün eğer cilt sanatı hala ayaktaysa hocamızın sayesindedir." ifadelerini kullandı.

- "Yüzlerce eserin açığa çıkmasını sağladı"

Cenazeye katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da böyle usta sanatçıların sağlığında değerinin bilinmesinin gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Allah'a çok şükür İslam Hoca, hem Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldı hem de 2015'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaşayan insan hazinesi seçildi. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Yüzlerce eserin açığa çıkmasını sağladı. Allah herkese böyle talebe yetiştirmeyi, geleceğe eser kazandırmayı nasip etsin."

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise "Binlerce eseri yeniden kazandıran çok değerli bir üstadı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duydum. İslam Seçen hocamıza Allah'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı dilerim." diye konuştu.

- İslam Seçen hakkında

Kosova Priştine'de 1936'da doğan İslam Seçen ilk ve orta öğrenimini de Kosova'da tamamladı. 1952'de Kosova Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenimine başlayan Seçen, 1957'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçiş yaptı ve 1960'da mezun oldu.

Bu dönemde zamanın önemli sanatçılarından ders alan Seçen'in hocaları arasında Prof. Dr. Sacit Okyay ile Prof. Emin Barın yer aldı. 1961'de Süleymaniye Kütüphanesi'nde Cilt ve Patoloji Servisi'ni kuran sanatçı, 1973'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından baş uzmanlığa atandı.

Yaklaşık 27 yıl Süleymaniye Kütüphanesi'nde hizmet eden İslam Seçen, 1977'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Kürsüsü'nde Türk Ciltçiliği üzerine öğretim görevlisi oldu.

Usta sanatçı, ayrıca 1969'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Gulbenkian Müzesi'nde bulunan, 1954'de meydana gelen sel felaketinde zarar görmüş İslam el yazmalarının durumunu görmek ve hakkında görüş bildirmek için 2 ay da bu müzede çalışmıştır.

Gülbenkian Müzesi'ne 1970'de tekrar çağrılan Seçen, burada 10 ay süren bir restorasyon çalışması gerçekleştirdi ve müzedeki çalışmalarına memuriyetinin izin verdiği ölçüde 32 yıl boyunca devam etti.

Yaş haddinden 2001'de emekli olan Seçen, mesleki hayatına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Cilt Ana Sanat Dalı'nda Klasik Ciltcilik dersleri vererek devam ediyordu.
Anadolu Ajansı
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