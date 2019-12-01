İstanbul'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
|01 Aralık 2019 16:12
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama İstanbul'da başladı.
Esenler Otogarı'nda yapılan denetimde, trafik polislerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için farklı il ve ilçelere yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaparak, lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş derinliklerini inceledi.
Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek.
Kurallara uymayan araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olan memur tarafından izin verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı
01 Aralık 2019 17:28
|Evinde 217 akrep ele geçirilen kişiye 60 bin lira ceza
01 Aralık 2019 15:19
|Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor
01 Aralık 2019 13:50
|YDS tamamlandı, sonuçlar 24 Aralık'ta
01 Aralık 2019 13:27
|Gelir İdaresinden sektörlere kayıt dışı takibi
01 Aralık 2019 12:52
|Tarım Kredi'den üreticiyle tüketici arasında 'köprü' olacak model
01 Aralık 2019 12:20
|Konya'daki kamyonete İstanbul'dan ceza kesildi
01 Aralık 2019 12:13
|Uygunsuz sanayi ürünlerine 4,6 milyon lira ceza
01 Aralık 2019 11:28
|Pasaport polislerine turkuaz yelek
01 Aralık 2019 10:56
|Valilikten, yerel gazete sahibine saldırı olayına ilişkin açıklama
01 Aralık 2019 10:40