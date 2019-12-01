Sibel öğretmen, köy okulu öğrencilerinin umudu oldu
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde öğretmenlik yapan Sibel Söle, köy okullarına başlattığı projelerle yardım yağdırdı.
|01 Aralık 2019 16:17
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde öğretmenlik yapan Sibel Söle, köy okullarına başlattığı projelerle yardım yağdırdı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Sarıçanak köyünde öğretmenlik yapan Sibel Söle, başlattığı kampanyayla köy okulunun öğrencilerine yardım yağdırdı. 'Köy okullarını ve koy öğrencilerini unutmayalım' kampanyasıyla başlattığı projenin meyvesini almaya başlayan öğretmen Söle, bir hayır sever tarafından Saricanak köy okulu öğrencilerine çanta, ayakkabı, mont, kazakları çuvallarla gönderdi.
Sibel öğretmen öğrencilerin hediyelerini dağıtırken öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğretmenlere seslenen Sibel öğretmen hiç çekinmeden kampanyalar düzenlemelerini Türkiye'deki hayırseverlerin her konuda destek olacaklarını söyledi.
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