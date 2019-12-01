Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?
|01 Aralık 2019 16:33
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasına ısrarla karşı çıkıyor.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Kanal İstanbul'un yapılmasını destekleyen daha önceki açıklamaları sosyal medyada geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.
Bugün de, İmamoğlu'nun "Emrinizdeyiz" dediği Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Çılgın projeyi destekleyen açıklaması yeniden hatırlatıldı.
Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı o günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir durum mevzu bahis değil demişti. Şengör ayrıca Kanal İstanbul için gösterilen yerin en uygun hat olduğunu ifade etmişti.
Kanal İstanbul yapılmalı mı?MemurlarNet (@memurlarnet) 1 Aralık 2019
İBB Başkanı İmamoğlu ısrarla karşı çılıyor.
Bu hafta İ. Ortaylı'nın daha önceki açıklamaları yayınlanmıştı.
Bugün de, İmamoğlu'nun emrinizdeyiz dediği Celal Şengör'ün, Çılgın projeyi destekleyen açıklaması yeniden hatırlatıldı pic.twitter.com/FE48rl0CeL
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