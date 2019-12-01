Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteci Cem Seymen'in termik santrallere teşvik verildiği iddialarına yanıt verdi.
|01 Aralık 2019 16:38
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteci Cem Seymen'in termik santrallere teşvik verildiği iddialarına yanıt verdi.
Seymen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda termik santrallere teşvik verildiğini iddia ederek
''Günde 30 bin ton kömür yakıp 7,5 ton kül çıkaran zehirli termik santrallere teşvik verilmiş. Bakan Varank "haberim yok" dedi. Nereden bakarsak bakalım bu işte insan hayatı söz konusu. Filtresiz çalıştırılan termik santraller insanlık suçu işliyor.''ifadelerini kullandı.
''HER DUYDUĞUNUZ YALANI...''
Cem Seymen'in iddiasına Bakan Varank yanıt verdi. Böyle bir teşviğin söz konusu olmadığını belirten Varank
''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik mevzuatında böyle bir teşvik yok. Olmayan teşviği bilmek de sözkonusu olamaz. Ucuz muhalefet için her duyduğunuz yalanı yaymadan önce biraz araştırmanızda fayda var.'' paylaşımını yaptı.
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