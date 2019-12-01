Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
|01 Aralık 2019 16:43
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Erçek Mahallesi'nden Van-Özalp karayolu üzerinde meydana geldi. Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, Destekleme ve Yetiştirme Kursundan çıktıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Yurtkulu, yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de, sosyal medya hesabından acı olayı paylaşarak, "Bugün Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, DYK çıkışında anayolda karşıdan karşıya geçerken bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
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