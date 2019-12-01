1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
 01 Aralık 2019 16:43
Yazdır
Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Erçek Mahallesi'nden Van-Özalp karayolu üzerinde meydana geldi. Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, Destekleme ve Yetiştirme Kursundan çıktıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Yurtkulu, yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de, sosyal medya hesabından acı olayı paylaşarak, "Bugün Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, DYK çıkışında anayolda karşıdan karşıya geçerken bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
01 Aralık 2019 14:50		 Ünlü çiğ köfte firmasına ortalık davası
01 Aralık 2019 12:24
İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı
01 Aralık 2019 09:19		 Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
01 Aralık 2019 07:33
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
01 Aralık 2019 07:19		 Samsun'dan pencereden düşen bebek ağır yaralandı
30 Kasım 2019 23:38
Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı
30 Kasım 2019 22:16		 Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı
30 Kasım 2019 21:06
Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
30 Kasım 2019 20:40		 Denizli'de otomobille otobüs çarpıştı: 7 yaralı
30 Kasım 2019 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bu ukuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu17:48 - Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı17:43 - Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor17:38 - Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi17:33 - Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu17:28 - Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı17:23 - Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor17:18 - Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı17:13 - 'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'17:08 - Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi
17:03 - Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi16:58 - Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu16:53 - Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü16:48 - TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı16:43 - Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!16:33 - Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?16:27 - Astsubay kazada yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
'Evli'den daha az vergi alınsın
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Amy Adams 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
Microsoft Security Essentials 1
awm 1
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
amman kuzum 1
yalnız kalan yazar 2
su elçileri 1
papiss cisse 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam