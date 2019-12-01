TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı
|01 Aralık 2019 16:48
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu.
TSK, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde bölge halkına yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçenin güney kırsalında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtıldı.
TSK'ye ait mobil sağlık araçlarında onlarca sivile sağlık taraması yapılıp çok sayıda kadın ve çocuk muayene edildi.
Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında sivillerin mutluluğu kameralara yansıdı.
TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlamıştı.
Harekat'ın 5. gününde Akçakale ilçesinin karşısı Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.
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