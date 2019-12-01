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Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu

 01 Aralık 2019 16:58
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Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" arandığı ve 2012'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı
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