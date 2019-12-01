Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi

BAKAN SELÇUK: FORMASYON, ÖĞRETMENLİK HAKKI KAZANLARA ÜCRETSİZ VERİLMELİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- Her dileyene, her isteyene pedagojik formasyon vermekle sağlıklı bir yol almamız mümkün değil. Pedagojik formasyon içeriği ve yaklaşımı, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları açısından bugün için çok işlevsel görünmüyor. Bunun yeniden çerçevelenip, öğretmenlik hakkı kazanan gençlerimize ücretsiz olarak verilmesi lazım. Bunun da alt yapısını kurduk" -