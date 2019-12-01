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Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
 01 Aralık 2019 17:08
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Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçen cuma Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Tosun'un hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. İki çocuk babası Prof.Dr. Murat Tosun'un, epilepsi hastalığının bulunduğu ve olaydan bir gün önce de katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Tosun'un cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. Örnekköy Dizdar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze namazına Tosun'un çocukları ve yakınları katıldı. Namazın ardından Tosun'un cenazesi, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, geçen perşembe katarakt ameliyatı olan Tosun'un, sosyal medya hesabında, 'Yaşlanıyoruz be dostlar. Ama bu zor günlerimde yanımda olan bölüm arkadaşlarıma sonsuz minnetler. Yalnız olmadığını bilmek, insanı mutlu kılıyor' notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

DHA
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