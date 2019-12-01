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'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'

Ankara Barosu avukatlarından Bilgehan Utku, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin, Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir. Anayasa Mahkemesi hukuken, kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bu kanuni düzenleme ile yapılması gerektiğini söylemesinden dolayı usulen bir eksiklik olması gerekçesi ile aslında iptal etmiştir dedi.
 01 Aralık 2019 17:13
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'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'

Ankara Barosu avukatlarından Bilgehan Utku, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin, Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir. Anayasa Mahkemesi hukuken, kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bu kanuni düzenleme ile yapılması gerektiğini söylemesinden dolayı usulen bir eksiklik olması gerekçesi ile aslında iptal etmiştir dedi.

Avukat Bilgehan Utku, AYM'nin memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin kararı DHA'ya değerlendirdi. Utku, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, bütün devlet memurluğuna girecek olan devlet memurlarına yapılan bir ön inceleme olduğunu bildirdi. AYM'nin kararı sonrası bu uygulamanın yapılmasının mümkün olmadığını bildiren Utku, olması gerekenin kanuni düzenleme yapılarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılması olduğunu ifade etti. Utku, Nitekim Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu kararda, bu güvenlik soruşturması yapıldığı esnada güvenlik soruşturmasının kimler tarafından yapılacağı, ne şekilde yapılacağı, güvenlik soruşturmasının yapılmasına gerekçe olarak gösterilen ya da elde edilen bu bilgilerin nerelerde muhafaza edileceği ve kişiler hakkında ne gibi unsurların kullanılabileceği hususunda, kanuni bir düzenleme olmadığı, bu düzenleme olmadığından dolayı da Anayasa'nın 13'üncü maddesinde geçen, 'temel hak ve özgürlüklerin' ancak kanunla kısıtlanabileceği, kanun olmadan bu hususlar da herhangi bir düzenleme yapılmadan elde edilen verilerin de kişinin aleyhine kullanılamayacağı yönünde bir karar verdiğinden dolayı, hem 13'üncü maddeyi hem 20'nci maddeyi hem de Anayasanın 128'inci maddesine aykırı gördüğünden iptal etmiştir dedi.

'ANAYASA MAHKEMESİ KARŞI DEĞİLDİR'

Avukat Utku, AYM'nin güvenlik soruşturması yapılmasına karşı olmadığını aktaran Utku, şöyle konuştu

Ancak burada önemli olan husus; bu iptal kararının mevcut 48'inci maddesinde yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin olan hususların tamamen iptal edilme kısmiyle ilişkili olmadığı, aslında devletin tüm kademeleriyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapabileceği, ancak böyle bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak istiyorsa, devlet bunu kanuni bir düzenleme ile yapması gerektiğini dile getirmiştir. Yani buradan şu anlaşılmasın; Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir. Anayasa Mahkemesi hukuken, kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bu kanuni düzenleme ile yapılması gerektiğini söylemesinden dolayı usulen bir eksiklik olması gerekçesi ile aslında iptal etmiştir. Esasa ilişkin bir karar değildir. Devlet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını kanuna uygun olarak yapmak istiyorsa, bunu çıkartacağı kanuni düzenlemelerle yapabileceğini söylemiştir. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra Anayasaya aykırılık da ortadan kalkacaktır.

Avukat Utku, AYM'nin vermiş olduğu kararın mevcut ve yeni açılacak davalara yönlendirici olabileceğini belirtti.
DHA
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