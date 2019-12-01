1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı

Gaziantep'te, eşini sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven, ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan koca tekrar tutuklandı.
 01 Aralık 2019 17:18
Yazdır
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı

Gaziantep'te, eşini sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven, ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan koca tekrar tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen ve büyük tepki alan E.Ç., gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalanan E.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinin şikayetçi olduğu E.Ç. savunmasında pişman olduğunu söylemiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı
01 Aralık 2019 17:48		 Personel müdürü, cinsel saldırıdan tutuklandı
30 Kasım 2019 20:13
Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis cezası
30 Kasım 2019 19:19		 'Seyyar dişçi' tutuklandı!
28 Kasım 2019 22:33
Dolandırıcılık suçundan aranan avukat tutuklandı
27 Kasım 2019 20:17		 'Baltalı sürücü'nün cezası belli oldu
27 Kasım 2019 14:08
'İnegöl olayları' ile ilgili davada 77 sanığa ceza yağdı
26 Kasım 2019 15:52		 İstismarcı öğretmene 23 yıl 5 ay hapis cezası
23 Kasım 2019 16:20
Kadın şiddeti ve cinayetlerine karşı emsal hapis cezası
22 Kasım 2019 15:39		 'Cumhuriyet Gazetesi' davasında mahkeme verdiği cezada direndi
21 Kasım 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı17:43 - Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor17:38 - Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi17:33 - Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu17:28 - Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı17:23 - Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor17:18 - Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı17:13 - 'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'17:08 - Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi17:03 - Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi
16:58 - Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu16:53 - Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü16:48 - TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı16:43 - Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!16:33 - Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?16:27 - Astsubay kazada yaşamını yitirdi16:22 - Barış Pınarı Harekatı için evini bağışlamıştı, intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
'Evli'den daha az vergi alınsın
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efsane cuma 2
bijon 1
yalnız kalan yazar 2
Amy Adams 1
çılgın orman 1
bandıra bandıra 1
awm 1
nasır 1
John Wick 3 Parabellum 1
papiss cisse 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam