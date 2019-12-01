Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu
T24 yazarı Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu.
|01 Aralık 2019 17:33
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Eşi ile birlikte, 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi.
Polislerin pasaportuna el konulmasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi.
Cemal'e konulan yurt dışı yasağının, 15 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve T24 yayınlanan "Çekilme günlüğü" başlıklı üç yazısı ile ilgili olduğu öğrenildi.
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