1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi

Nörolog Prof. Dr. İsmailoğulları, elli yaşın üzerinde her dört kadından birinin uykusuzluktan şikayetçi olduğunu belirtti.
 01 Aralık 2019 17:38
Yazdır
Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Nörolog Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, elli yaşın üzerinde her dört kadından birinin uykusuzluktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Gebelik döneminde, özellikle de gebeliğin son üç ayında horlama, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu sıklığı artmakta." dedi.

İsmailoğulları, AA muhabirine, erkek ve kadın cinsiyetlerinin, fizyolojik ve zihinsel aktivite değişiklikleri dolayısıyla uyku ihtiyaçları ve sorunlarının da farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Kadınlarda uykuyu etkileyen önemli nedenlerden birinin hormonal değişimler olduğuna dikkati çeken İsmailoğulları, gebelikte diyafram yükselmesinin, bebeğin anne karnındaki hareketlerinin, idrar kesesinde doluluğun, vücut ısısındaki dalgalanmalar ile mide bağırsak sistemindeki rahatsızlıkların uykuyu negatif etkilediğini bildirdi.

Fiziksel ve zihinsel daha fazla yorulan bedenin, uyku ihtiyacının daha fazla olduğunu aktaran İsmailoğulları, "Araştırmalar, kadınların erkeklere göre ortalama 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Bunun ana nedenlerinden biri, kadınların gün içinde pek çok işi aynı anda yapması ve zihnini daha fazla çalıştırmasıdır." diye konuştu.

Doğum sonrası bebek bakımı için sık gece uyanmalarının da özellikle kadınlar için uykuyu bozan nedenlerden olduğuna değinen İsmailoğulları, menopoz döneminde ise sıcak basmaları, çarpıntılar, baş ağrıları, baş dönmeleri, uyuşmalar, gözlerde ve ağızda kuruluk gibi belirtilerin de kadınların uykusunu bozan diğer etmenlerden olduğunu dile getirdi.

"Elli yaşın üzerinde her 4 kadından biri uykusuzluktan şikayetçidir. Gebelik döneminde, özellikle de gebeliğin son üç ayında, horlama, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu sıklığı artmakta." diyen İsmailoğulları, Kayseri'de 983 gebeyle yapılan bir çalışmada her 10 gebeden birinde huzursuz bacak sendromu olduğunun rapor edildiğini bildirdi.

Menopozdan sonra ise uykusuzluk ve uyku apnesi sıklığının arttığını anlatan İsmailoğulları, bu dönemde uyku apnesinde artışın en önemli nedeninin vücut yağ oranındaki değişiklikler, bel-kalça oranındaki artış ve boyun çevresinin genişlemesi olduğunu bildirdi.

Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen diğer bir uyku hastalığının da "uyku ile ilişkili yeme bozukluğu" olduğunu aktaran İsmailoğulları, kadınların erkeklere göre daha erken uyumaya ve daha erken uyanmaya meyilli olduklarını, bu nedenle sabahları erkeklerden daha aktif olabildiklerini vurgulayarak, kadınlarda derin uyku döneminin erkeklerinkinden fazla olduğuna işaret etti.

"Uyku sağlığının önemi her iki cinste de eşit"

İsmailoğulları, derin uyku döneminin hücrelerin kendini yenilemesi, yeni güne zinde ve keyifli başlamak için önemli bir dönem olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İyi bir gece uykusundan mahrum kalmak, pek çok hastalıklara davetiye çıkaracağı gibi mizacımızı, dikkatimizi, hafızamızı da negatif yönde etkiler. Bunun için uyku sağlığına önem verilmesi gerekiyor. Uyku sağlığının önemi her iki cinste de eşit. Amacımız, kamuoyunu, kadınlar ve erkekler arasındaki uyku farklılıklarını ve kadınlar aleyhine artan uyku sağlığı sorunlarını dile getirerek, özellikle aile içinde 'anne' aleyhine gelişen uyku yetersizliğine dikkati çekmek."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meme kanserine yakalanma yaşı düşüyor
17 Ekim 2019 11:22		 'Kadınların yüzde 40'ı bu hastalıkla mücadele ediyor'
15 Ekim 2019 20:08
Meme protezlerinde 'kanserojen marka' uyarısı
31 Ağustos 2019 17:01		 'Gebeler güvenlik kapılarından geçmemeli'
25 Ağustos 2019 18:10
Gebelikte yanlış beslenme bebeğe zarar veriyor
04 Ağustos 2019 19:27		 Hastalıklı yumurtalık toplardamarları, anjiyografik yöntemle kapatılıyor
20 Nisan 2019 12:02
Kadınlara 25 yaş uyarısı
30 Mart 2019 19:25		 Siirt Devlet Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı
13 Mart 2019 11:37
Varis kadınları daha çok etkiliyor
19 Ocak 2019 22:31		 Kanser hastalarına 'dondurulmuş hücreyle' bebek umudu
26 Kasım 2018 22:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bu ukuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu17:48 - Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı17:43 - Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor17:38 - Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi17:33 - Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu17:28 - Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı17:23 - Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor17:18 - Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı17:13 - 'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'17:08 - Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi
17:03 - Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi16:58 - Hakkari'debir PKK'lı terörist teslim oldu16:53 - Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü16:48 - TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı16:43 - Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!16:33 - Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?16:27 - Astsubay kazada yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
'Evli'den daha az vergi alınsın
Altın, avro ve doları solladı
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Microsoft Security Essentials 1
ebru polat 1
çılgın orman 1
yalnız kalan yazar 2
awm 1
nasır 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
combofix 1
Lauren german 2
Amy Adams 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam